Eduardo Yáñez enfrenta rumores de que tiene Parkinson El actor Eduardo Yáñez habla sobre la verdad detrás de su estado de salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, surgió un rumor de que Eduardo Yáñez sufre mal de Parkinson. Ante ello, el actor decidió pronunciarse y acabar con las dudas al respecto; así, decidió hablar de lo que en realidad ocurre con su salud. "No estoy enfermo de mal de Parkinson, con todo respeto a aquellos que sí lo sufren. Los que sacan una nota de esta naturaleza te desean lo peor. Mi mamá me dijo que nunca tenga represalias", mencionó Yañéz en el programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV). "Me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando. Gracias a todos". Desde hace un tiempo, el intérprete del presidente Emilio Lozada en la serie Sin miedo a la verdad ha dado a conocer diversos pasajes difíciles de su vida y ha enfrentado de manera directa cualquier tipo de polémica. Incluso, reveló que fue criado por su madre únicamente; además, ha narrado cómo fue su difícil niñez, como lidió con los problemas de adicción que tuvo con el alcohol y los conflictos que enfrentó con su único hijo Eduardo Yáñez Jr. Eduardo Yáñez Credit: Instagram Eduardo Yáñez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, el protagonista de la telenovela Amores verdaderos trata de seguir con su vida de una manera más pacífica, enfocado en su carrera profesional. De hecho, ha sido enfático en advertir que ha cerrado el capítulo donde se enfrentó a un reportero e incluso, no desea hablar más sobre su primogénito. También ha dejado claro que su salud está perfecta y se ha recuperado por completo de afecciones anteriores. Eduardo Yáñez actualmente desempeña el rol de Octavio Sánchez en la telenovela Corazón guerrero.

