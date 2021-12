¿Eduardo Yáñez en bancarrota? Anuncia su venta de mensajes personalizados Los rumores sobre los conflictos económicos por los que atraviesa Eduardo Yáñez han estado presentes desde hace un tiempo. El actor despeja la duda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que Eduardo Yáñez había tenido que cerrar su negocio de overoles porque no había funcionado; lo cual, se ha convertido en motivo de especulación sobre una posible crisis económica por la que atraviesa el actor, quien continúa distanciado de su único hijo. Esta hipótesis se reforzó, luego de que el protagonista de la telenovela Amores verdaderos apareciera anunciando a la venta mensajes personalizados, obviamente, realizados por él. "Para estas fechas que se acercan muy especiales, cumpleaños, 15 años, bodas, desmadres, lo que se les pegue la gana, les puedo hacer un video personalizado", mencionó Yáñez en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Con mucho gusto les puedo mandar un saludo personalizado para sus cumpleaños, bodas, 15 años, amasiatos, asuntos, rejuntes, legues, palos, lo que ustedes quieran". Sin embargo, el intérprete del presidente Emilio Lozada en la serie Sin miedo a la verdad dejó claro que parte de las ganancias serán donadas a alguna institución en apoyo a niños con alguna discapacidad. Cerró su mensaje con buenos deseos para sus seguidores. Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez será esposo de Mayrín Villanueva en Si nos dejan | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay una labor altruista detrás de todo esto. Un porcentaje de lo que se haga [el dinero que se genere con esta labor] se va a dar para chavitos discapacitados de todo el mundo", advirtió. "Saludos a todos, besos. Dios los bendiga". Este mensaje recibió el apoyo de los cibernautas, quienes no dudaron en utilizar sus servicios. "Te llamaré por mi cumpleaños. Espérame un poquito"; "Haga mi rey lo que se le pegue la gana"; "Mucho éxito"; "Hola mi amor. Canta, me encantaría escucharte", y "¡¿Palossss?! Yo no quiero felicitación de eso. Hagámoslo para apoyar". Fueron algunos comentarios. Ya se verá si Eduardo Yáñez tiene éxito con esta nueva iniciativa.

