Eduardo Yáñez debuta como ¡cantante! Si bien Eduardo Yáñez es conocido como actor, ahora sorprendió al darse a conocer su lado como cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de una abogada de nombre Mariana Gutiérrez, quien es conocida en México como la abogada de los famosos. Al evento acudieron Eduardo Yáñez, Lucía Méndez, Sergio Bazañez, entre otros. Con el fin de homenajear a la festejada, el primero decidió armarse de valor y tomar el micrófono para cantar un tema en su honor. Así, el actor interpretó, acompañado de los mariachis que estaban amenizando la reunión, el sencillo "Esclavo y amo", autoría de Javier Solís. El protagonista de la telenovela Destilando amor vestía ropa casual conformada por una playera azul y unos jeans a juego. Mostraba gran pasión mientras estaba cantando sin importar que desafinara. Los aplausos hacia el famoso no se hicieron esperar por parte de los asistentes, tal como se pudo apreciar en las imágenes que se presentaron en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV)L debido a que algunos de sus conductores estuvieron presentes. "¿Cuál le cantó? ¿Cuál le cantó?", relató Adis Tuñón, presentadora de dicha emisión, quien fue una de las invitadas a dicho evento. "Pues la única que me sé. No me sale bien, pero se la voy a cantar". Eduardo Yáñez Eduardo Yáñez | Credit: Eduardo Yáñez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Lucía Méndez también interpretó otros temas y mencionó que estará en Chile haciendo presentaciones con el fin de recaudar fondos con el tema "Padre, abuelo, amigo y cómplice". El dinero recaudado será entregado a una fundación para "toda la gente que lo necesite", según explicó en el mismo programa. Mientras tanto, Eduardo Yáñez continúa llevando a cabo sus compromisos profesionales; por lo tanto, no pretende dedicarse a la carrera de cantante, ya que solo lo hizo para agasajar a su amiga.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Yáñez debuta como ¡cantante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.