Eduardo Yáñez responde a su hijo. ¡Mira lo que le dijo!

Ante los insultos que su hijo Eduardo Yáñez Jr., le dijo a través de sus redes sociales, donde además de mujeriego le dijo irresponsable y mal padre, Eduardo Yáñez salió a defenderse. “Yo nunca he sido un padre que me siente a dar consejos, mi vida tampoco ha sido un ejemplo para nadie”, dijo Eduardo en entrevista para El gordo y la flaca (Univision). “Lo que sí tengo con mi hijo es que él mire cómo me desarrollé en la vida y si eso le sirve a él para defenderse que lo utilice, lo que no le sirve que no lo utilice”.

El poco aprecio que Eduardito tiene hacia el protagonista de la telenovela Dulce desafío se hizo público a través de su cuenta en Twitter, justo el día que en que se celebraba el Día del Padre. “Es gracioso como en las telenovelas mi padre hace siempre de héroe, pero en la vida real es completamente lo opuesto. [Es] un drogadicto, racista [y] abusa de las mujeres”, escribió.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

En otro tuit, el joven también reafirmó lo que siente por su progenitor. “Estoy agradecido de que tuve un mal padre, sirve como ejemplo perfecto de cómo no ser cuando nazca mi hijo”.

Con sorpresa Yáñez solo dijo que por desgracia no mantiene un relación cercana con su primogénito. “Es difícil, mi hijo tiene 28 años de edad, darle un consejo o inmiscuirme en su vida es muy difícil porque él ya piensa como yo pensaba a esa edad, y ya no quieres que te digan nada”, contó el artista, quien le mandó un mensaje a su hijito. “Él me tiene a mí como padre y siempre me va a tener en cualquier circunstancia, eso es todo lo que quiero que sepa.