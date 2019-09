Eduardo Yáñez comparte su problema con el alcohol: "Lo último que tomé fue loción para afeitar" El actor mexicano habló recientemente en el programa de televisión Netas divinas (Unicable) de lo difícil que fue para él en su día superar su adicción al alcohol. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Eduardo Yáñez abrió recientemente su corazón en el programa de televisión Netas divinas (Unicable) y habló como nunca de la adicción al alcohol que llegó a sufrir en el pasado y que lo llevó a un estado límite del que, afortunadamente, pudo salir gracias a su inquebrantable fuerza de voluntad. “Cuando yo me vi en el espejo y vi las venas así reventadas… Ese día había estado tomando hasta las…, ya llevaba tres días para empezar y ya lo último que tomé recuerdo fue loción para afeitar con agua de la llave, ese fue el último trago que me metí antes de…”, contó el reconocido actor mexicano, quien ha protagonizado exitosas telenovelas de Televisa como Amores verdaderos y Destilando amor, entre otras. “Cuando desperté era todo temblor, mi cabeza y [me vi] al espejo y ahí vi las venas hinchadas, los ojos rojos, empiezas a llorar y empiezas a ver la realidad. Esa sí es la realidad porque mientras estás acá en el acá la realidad es la que estás creando por esa sensación pero no existe, tú la estás creando y aunque rompas el espejo no te va a salir de ahí y ahí estás”, detalló el intérprete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor reconoció que no fue fácil vencer su problema al alcohol ya que su condición de famoso no le permitía internarse en una clínica de rehabilitación sin ser noticia. “Tenía un asistente que yo le dije ‘tienes que ayudarme, no me puedes llevar a ningún lado, me tienes que ayudar’ y pues hubo una semana entera que me tenía que amarrar a la cama porque a las tres de la mañana yo quería salir por un trago”, rememoró el villano de la serie Falsa identidad. “Ya que te estás limpiando es cuando el cerebro empieza a pedir ‘dame lo que me dabas’ y es cuando empiezas a soñar con víboras y arañas y… Pero tú juras que estás despierto”, agregó Yáñez sobre su complicado proceso de rehabilitación. Afortunadamente el galán de telenovelas logró salir adelante y hoy es el mejor ejemplo de que si se quiere se puede. “Es difícil dejarlo, pero se puede dejar. O sea es una batalla, pero la puedes ganar”, aseguró. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Eduardo Yáñez comparte su problema con el alcohol: "Lo último que tomé fue loción para afeitar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.