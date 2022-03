Eduardo Yáñez se pronuncia tras ser comparado con Will Smith Tras el golpe que Will Smith le dio a Chris Rock durante la ceremonia de la entrega de los Premios Oscar, surgieron una serie de bromas y comparaciones con el altercado de Eduardo Yáñez y un reportero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, en pleno escenario, durante la transmisión en vivo de la ceremonia número 94 de los Premios Oscar, se ha convertido en motivo de controversia y también de burlas ante lo ocurrido. Incluso, el protagonista de la película King Richard, quien justamente, la noche del 27 de marzo de 2022, se llevó la estatuilla como Mejor Actor por dicha interpretación, ha sido comparado con Eduardo Yáñez debida a que hace unos años también protagonizó una agresión similar contra un reportero durante una alfombra roja. Ante ello, el histrión mexicano se pronunció ante las comparaciones con su colega estadounidense. "Ya le di portazo a eso [el incidente de la cachetada con el reportero], hace más de tres años que pasó y creo que ya estuvo suave [ya basta] de estar hablando de eso. Hay otras cosas más actuales", advirtió Yáñez a los medios de comunicación. "No voy a hablar de eso. Pero los memes [donde me comparan con Will Smith], no soy causante de ello; nos los hago. Mi situación pasó hace más de tres años y, realmente, no incluyo eso mis entrevistas. Lo que quiero es promocionar lo que estoy haciendo actualmente, sino nunca voy a dar ese paso. Y ustedes, creo, que tampoco". El protagonista de la telenovela Amores verdaderos quiso zanjar, definitivamente, el tema de su enfrentamiento en la alfombra roja. "Ya basta de hablar de eso, en buena onda. Tengo, aproximadamente, 40 años de actor y no creo que una cachetada es lo que hecho en mi carrera; entonces, ya no quiero hablar de eso", enfatizó. Eduardo Yanez y Will Smith Eduardo Yanez y Will Smith | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Kevin Mazur/Getty Images for National Board of Review SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo tomar partido ni dar una opinión; aquellos compañeros de ustedes [la prensa] que crean que me voy a enganchar hablando de lo que sucedió, la verdad, están equivocados. No voy a dar ni siquiera una opinión porque cada persona es diferente y cada caso es distinto, y yo estaba en sus zapatos, él estaba en los suyos, tendrá sus motivos y sus razones. Y lo que sucedió es completamente diferente", agregó. "Totalmente ajeno a mí". Eduardo Yáñez desconoce cuáles pueden ser las consecuencias que tendrá Will Smith por lo ocurrido y prefiere concentrarse en el logro que en la controversia. "La verdad no sé cómo se manejen las reglas [en la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos]; en mi caso llegué a un acuerdo con la parte contraria. En el caso de este hombre [Will Smith] no sé qué alcances vaya a tener", mencionó. "Me quedó con lo rescatable, que es el Óscar de este hombre; la unión entre los compañeros actores que fueron a consolarlo, que gran unión. Deberíamos aprender nosotros un poco de eso".

