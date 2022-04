Eduardo Yáñez reconoce que cometió un error con el reportero al que golpeó

El intérprete de Octavio Sánchez en la telenovela Corazón guerrero asegura que no hay una razón para las agresiones en su contra por parte del gremio periodístico porque él solo busca hacer su trabajo y le ha constado mucho hacerse de un nombre. "Cuando a mí me han atacado es porque les caigo gordo, porque no me he hecho nada. Qué periodista hombre o mujer puede presumir que es mejor persona que yo, quiero que venga y me lo diga. No soy excelente persona, soy normal. Me enojo cuando me provocan o amanezco con el pie izquierdo o cometo errores como tengo aciertos. Soy un ser humano normal como cualquier otro", advirtió.