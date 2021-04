¿Eduardo Yáñez tiene cáncer? El actor cuenta toda la verdad Hace unos días, se dio a conocer que Eduardo Yáñez tiene cáncer. El actor da detalles sobre su estado de salud. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Eduardo Yáñez había estado hospitalizado porque estaba realizando un procedimiento contra el cáncer de riñón que padecía. Ante ello, el actor explicó cuál es su estado de salud actual. "No es real", aclaró al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Esto de publicar que tengo cáncer es algo más grave", advirtió. "Pronosticarle cáncer a alguien es como desear su muerte y me parece al extremo". Yáñez explicó que decidió hablar de este tema porque lo considera perjudicial personal y profesionalmente. "En otras ocasiones no he hecho caso a lo que dicen muchos medios de mí. Pero esta vez sí me inquieta porque hay gente que me llama preocupada por mi salud. Puede también disminuir mis posibilidades de trabajo cuando un productor o un director cree que estoy en una situación mal, médicamente hablando, delicado de salud", agregó. El protagonista de la telenovela Destilando amor explicó cuál es la verdadera enfermedad que padecía y de la cual está completamente recuperado. "Mi situación del riñón ya está resuelta. Eran un par de piedras ahí necias que tenía y me operaron; tuve dos intervenciones al respecto y ya me encuentro en perfecto estado de salud, pero nada que ver con el cáncer", explicó. Eduardo Yáñez Image zoom Eduardo Yáñez será esposo de Mayrín Villanueva en Si nos dejan | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La segunda operación fue hace un mes y ya estoy incorporado otra vez a mis actividades normales del ejercicio, de salir a citas, a moverse por ahí", mencionó. "[Me siento] menos gruñón [bromeó] porque esos dolores deveras que te tienen [molesto]". Ahora, Eduardo Yáñez asegura que "estoy perfectamente recuperado" y ya puede "laborar o realizar cualquier actividad". Sin embargo, deberá llevar nuevos cuidados, que serán de por vida, para evitar que reaparezca el problema. "Llevo una dieta mucho más sana de lo que acostumbraba y después de pasar por estas cosas ya aprendes la lección".

