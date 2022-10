El encuentro en México de Eduardo Verástegui y Tamara Falcó, la hermana de Enrique Iglesias La presentadora española Tamara Falcó, hermana del cantante Enrique Iglesias, se vio muy sonriente en México junto al actor mexicano Eduardo Verástegui. Los detalles de su encuentro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tamara Falcó acaparó titulares tras poner fin a su compromiso con Íñigo Onieva en medio de rumores de infidelidad de su expareja. La marquesa de Griñón —protagonista del reality show La marquesa de Netflix— vuelve a ser el centro de la atención durante su visita a México. La hermana del cantante Enrique Iglesias e hija de la legendaria modelo y socialité Isabel Preysler, se reunió en tierra azteca con un famoso actor mexicano. El encuentro se dio el sábado 1 de octubre en el Congreso Mundial de las Familias, donde coincidió con su amigo Eduardo Verástegui, de 48 años. La estrella de telenovelas como Alma rebelde y Soñadora, y de la película Bella comparte con Falcó su fe católica. Verástegui —quien ha dicho que practicará el celibato hasta casarse— expresa en sus redes sociales su devoción a Cristo y a la Virgen de Guadalupe. Falcó dijo en la conferencia, que ella rezó, pidiendo a Dios que la guiara y si su novio no era para ella, que "lo apartara" de su vida. Luego "salen unas imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel", añade ella, quien admite que ha sido "un despertar espantoso". Sin embargo, agradece no haber llegado al altar con él. "No siento odio hacia él ni aberración, me da pena", afirmó sobre su ex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tamara Falco y Eduardo Verastegui Credit: Carlos Alvarez/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images Falcó —quien es chef graduada de Le Cordon Bleu y tiene su propia marca de ropa—se notó muy sonriente junto al actor y cantante mexicano. ¿Perdurará su amistad? Lo cierto es que este encuentro de ambos en México generó mucha curiosidad.

