Eduardo Verástegui se rapa por los niños del Teletón Durante la transmisión en vivo del Teletón, Eduardo Verástegui se sometió a un corte total de cabello para apoyar específicamente a uno de los sectores de niños afectados ¿de cuál se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, se llevó a cabo el Teletón en México para apoyar todos los centros de rehabilitación para niños con discapacidad y enfermos de cáncer. Ante ello, muchas empresas y famosos se unieron para recaudar fondos. Eduardo Verástegui, quien ha estado en el ojo de huracán por diversas razones, una de ellas estar en contra de la vacuna contra COVID-19, en esta ocasión también llamó la atención por una buena causa, debido a que decidió raparse en plena transmisión para apoyar a los pequeños. "¡Por los niños! ¡Por el HITO! ¡Por Teletón! ¡Porque todos somos uno cuando el corazón nos desborda y abrazamos la misma causa y la misma lucha!", escribió Verástegui en su cuenta de Instagram. "Hace unos días, volví a visitar el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), en Querétaro. Compartir con los niños-guerreros que luchan sin parar cada día, me motivó a hacer algo para acercarme más a ellos. Sé que esto es algo muy pequeño, pero raparme el pelo es una forma de decirles "¡los admiro, estoy con ustedes!". Acompañó el mensaje con imágenes donde se lleva a cabo el proceso de su corte de cabello. Además, presentó el tema alusivo que compuso; con el cual, quería reunir fondos para esta causa. Eduardo Verástegui Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "También compartí con ellos en el HITO la canción que compuse junto al triple ganador de Grammys, Yadam González, titulada 'Soy guerrero', dedicada a todos los niños que luchan contra el cáncer. En ella, hablo de 'un gigante' que les 'tumba el pelo' a los niños que luchan contra el cáncer, lo que también me inspiró a raparme igual que les ocurre a ellos", explicó. "La canción se encuentra en la plataforma Famigo.com (link en mi bio), donde muchos la compraron colaborando de esa forma con la obra de Teletón. Todo lo que recaude la canción hasta hoy 4 de diciembre en Famigo.com va a ser donado. Mientras me cortaban el pelo, invitamos a todos a aportar a Teletón". Eduardo Verástegui, quien recibió el apoyo de los cibernautas, compartió que lograron cumplir la meta económica que se habían planteado. "Pusimos una cifra como meta pero se superó ampliamemte, gracias a la generosidad del pueblo mexicano que donó, a la fundación Unifin y a la plataforma de contenido exclusivo Famigo.com.", concluyó.

