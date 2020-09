Eduardo Verástegui se defiende de las críticas por su apoyo a Donald Trump El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui explica por qué aceptó la nominación de Donald Trump a un comité asesor de la Casa Blanca. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui se defendió de las críticas recibidas tras ser nominado por el presidente Donald Trump a uno de los 10 asientos en una comisión de la Casa Blanca dedicada a la comunidad latina. El nombramiento a la Comisión Asesora del Presidente para la Prosperidad de los Hispanos que se anunció la semana pasada causó controversia entre los seguidores del actor y activista, que reprocharon que el mexicano sea partidario del mandatario republicano. Verástegui reconoció que su proximidad con el presidente ha generado desacuerdo debido a la percepción que tiene la mayoría de los hispanos hacia Trump, quien ha calificado a los inmigrantes mexicanos de criminales y violadores, pero consideró algunas críticas injustas. “Han criticado mucho a Trump por cosas que [Barack] Obama y [Joe] Biden hicieron y también eso no se me hace justo, como el tema de la deportación”, dijo el actor en entrevista con el programa de radio mexicano Fórmula Noticias. “Nadie ha deportado más mexicanos en la historia moderna de la política en Estados Unidos, que la Administración de Obama y Biden y nadie habla de eso. Más de dos millones de mexicanos fueron deportados en sus ocho años”. El actor y productor resaltó que su nombramiento es un paso más en su lucha para mejorar la situación de la comunidad hispana en Estados Unidos, tarea que dijo haber iniciado en el 2003 por una promesa hecha a sus padres de enaltecer a los “héroes sin capa” que cruzan la frontera con el deseo de cumplir el llamado sueño americano. “Desde hace ya 16 años, en el 2003, le hice una promesa a mis padres que jamás volvería a trabajar en ningún proyecto de televisión que ofendiera a mi fe, mi familia y mi comunidad hispana”, explicó en la entrevista. “Por andar haciendo promesas me quedé sin trabajo cuatro años, porque todo lo que me ofrecían era lo que yo había prometido no volver a hacer”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue ahí que inició su carrera de productor y reforzó su trabajo de activista católico que ahora lo lleva a la Casa Blanca. “El presidente me invita a participar en esta iniciativa para la prosperidad hispana, es lo que hemos estado haciendo desde hace 16 años, pero desde mi frente como cineasta, nada más que ahora va a hacer por medio de otra plataforma, más grandota, mayúscula, macro, donde la diferencia que uno puede hacer es muy grande”, dijo esperanzado. “Es una oportunidad increíble donde podemos – por medio de estas propuestas nuevas, únicas, diferentes, frescas, podemos elevar los intereses de los hispanos”. Verástegui informó que se reunirá con asesores para guiar este nuevo proyecto y exponer sus ideas, al mismo tiempo que aceptó que necesita la ayuda y desea escuchar la voz de la comunidad para llevar sus necesidades frente al gobierno. “Como vocero, como puente, como embajador, quiero escuchar la voz de todos”, dijo. “Ya están las propuestas en las cabezas de los hispanos que viven en Estados Unidos. Yo solamente quiero filtrar las mejores ideas, ponerlas en una carpeta, presentarlas en la mesa de trabajo y esperando que los resultados sean muy rápidos”. El activista también ha defendido medidas a favor de los inmigrantes como un acuerdo que proporcione la ciudadanía estadounidense a los llamados DREAMers, sin embargo la actual administración ha tratado de eliminar repetidamente el programa y le ha impuesto nuevas restricciones.

