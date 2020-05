Eduardo Verástegui insta a rezar el rosario para acabar con la pandemia El actor y activista asegura estar convencido que la oración vencerá a la COVID-19 e insta a sus seguidores a orar. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui convocó a un rezo multitudinario para pedir por el fin de la pandemia. El actor y activista mexicano citó a sus seguidores y fieles feligreses este miércoles —Día de la Virgen de Fátima— para unirse a su rezo virtual. “Imagínense un estadio de fútbol lleno rezando el rosario, pidiéndole a nuestra madre del Cielo por su intersección y su protección”, comentó a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. “Estoy convencido que con la gracia de Dios y con la ayuda de la Virgen María, por medio del santo rosario, vamos a vencer esta amenaza que nos está afectando a todos y tiene paralizado al mundo entero. Ahora nosotros tenemos que paralizar [a la] COVID-19 por medio de la oración para que entonces sí, más pronto que tarde salgamos a la normalidad, más humanos y más llenos de Dios”. Verástegui lanzó su llamado no sólo a creyentes católicos, sino a toda persona que quiera sumarse a su esfuerzo. “Necesitamos del rosario. Estar confinados en casa por la pandemia no significa quedarse paralizados”, agregó en sus redes sociales. “El rosario es un arma muy poderosa. Rezarlo con el corazón, con fervor, con devoción por amor a Dios y a la Virgen, te cambia la vida”. La petición del actor mexicano se da a poco más de un mes desde que el Papa Francisco dirigiera una plegaria contra el coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La oración es nuestra arma vencedora”, comentó el Papa en marzo. Por su parte, el actor también dirige oraciones diarias a través de su página de Facebook para pedir por los médicos, trabajadores de primeros auxilios y socorristas que enfrentan una batalla diaria en los hospitales contra el virus.

