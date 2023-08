Eduardo Verástegui reacciona tras arresto de donante de Sound of Freedom por secuestro de menores El actor y productor mexicano Eduardo Verástegui defiende Sound of Freedom tras controversia por arresto de una de miles de personas que donó dinero para la película. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "No se vale", dijo Eduardo Verástegui después de que la película Sound of Freedom fuera puesta en tela de juicio porque uno de sus financistas fue arrestado por cargos de secuestro de menores. Fabián Marta es uno de casi 7,000 personas que donaron dinero para la creación de la película Sound of Freedom, que denuncia la oscura realidad del tráfico sexual de niños. Marta, de 51 años, oriundo de Missouri, fue arrestado el 21 de julio y acusado en un caso de secuestro de menores. Verástegui dijo que Marta fue uno de 6,678 personas que invirtieron dinero para el lanzamiento del film. "Uno de los beneficios de invertir fue la posibilidad de aparecer en los créditos", dice Verástegui, quien es productor y también actúa en el film, protagonizado por Jim Caviezel. "¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6,000 personas hacen", dijo sobre las personas que donaron dinero a la película. "Uno se coló. Si a Jesús con 12 se coló uno y le salió malo, a Jesús que es Dios, bueno en más de 6,000 seguramente hay más de uno que no estén portándose bien". Eduardo Verástegui Credit: Victor Chavez/Getty Images Verástegui reveló que ha sido amenazado de muerte pero que no lograrán silenciarlo en su lucha contra la trata humana. "Estamos enfrentándonos a nuestra industria que produce cada año más de 150 mil millones de dólares. ¿Se van a quedar ahí callados? Les estamos tumbando el negocio", dijo sobre los traficantes de personas y explotadores sexuales. "Con esta película que esta creando conciencia y ya se convirtió en un movimiento, entonces no saben ya qué hacer para atacarla. La siguen atacando, lo que no saben es que la están fortaleciendo más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que el actor y productor no quiere es que esta controversia quite el enfoque del mensaje de la película, que es que todos debemos actuar para poner fin al tráfico sexual de menores. Verástegui añadió que esta noticia negativa es "publicidad gratis" y que la película "se disparó otra vez en taquilla".

