Eduardo Verástegui revela si siente la presión de dejar la soltería y encontrar a su 'primera dama' Tras anunciar que aspira a la presidencia de México, Eduardo Verástegui habla de su vida amorosa y revela si está en busca de su 'primera dama'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui revela si siente presión de dejar la soltería tras anunciar que aspira a ser candidato a la presidencia de México. ¿Está buscando a su primera dama? El actor y productor de la película Sound Of Freedom habló con Gina Ulmos para su podcast Ginalogía sobre su vida amorosa. "Yo no recuerdo ningún presidente soltero en el mundo", dijo la conductora. "Necesito a Dios, con Él basta. Quien a Dios tiene, ya nada le falta", dijo. "¿Quisiera tener una familia? Claro que quisiera. He tenido muchos sueños con hijos", añadió Verástegui, quien se ha visto con sus bebés en sus brazos en estos sueños. "Me levanto y de repente no hay nada y me salen lágrimas". El actor de telenovelas como Soñadoras y Una luz en el camino asegura que está listo para conocer a su gran amor. "Quiero ser papá, quiero tener una esposa, quiero tener una familia", afirmó. El también cantante y exintegrante del grupo Kairo dijo que siente que la falta de tiempo, y estar entregado a su labor social ha sido un factor en no encontrar a una compañera de vida. "Es el ritmo que llevo, ando de un lugar para otro", relató. "Estoy casado con esta misión desde hace ocho años", dijo sobre su lucha en contra de la trata humana y el tráfico sexual infantil. "Para casarte primero tienes que conocer a una persona y para eso necesitas tiempo. No me he dado el tiempo, tal vez me lo tengo que dar. ¿Pero en qué momento?", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Verastegui Credit: Victor Chavez/Getty Images El artista de 49 años ha dicho que ha guardado el celibato por varios años mientras espera a la futura madre de sus hijos.

