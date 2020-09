Eduardo Verástegui nominado por Trump para asesorarle sobre la comunidad hispana El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui ha sido nominado a uno de los 10 puestos claves dentro del gobierno de Donald Trump. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui, quien es un reconocido partidario del presiente Donald Trump, ha sido nominado por el mandatario a un comité asesor de la Casa Blanca sobre la comunidad hispana. El actor mexicano será uno de los miembros de la Comisión Asesora del Presidente para la Prosperidad de los Hispanos que tiene como objetivo establecer un mayor acceso a oportunidades educativas, de capacitación y económicas para la comunidad hispana. La nominación del actor se da dos meses después de que visitara Washington para presenciar el acto de firma de la orden ejecutiva para una iniciativa de la Casa Blanca para ampliar las oportunidades económicas y educativas de los latinos. “Con este esfuerzo, se darán oportunidades y libertad para la comunidad hispana”, aseguró el mandatario durante ese acto. El actor agradeció en ese mismo momento al mandatario su apoyo a la comunidad hispana y abogó por una alianza con el país vecino. “Como usted sabe, la mayoría de los mexicanos apoyan el derecho a la vida y estamos muy agradecidos por todo lo que está haciendo para defender la vida humana en los Estados Unidos y en todo el mundo”, comentó el actor durante una reunión privada previa al acto de firma. “Estoy convencido de que, muy pronto, México se convertirá en el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Es tiempo de avanzar, de dejar de ser vecinos y comenzar a ser hermanos”, agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Twitter, el activista religioso pidió una mayor unión entre ambos países y reiteró su postura sobre diversos temas sociales. “¡Hagamos a América y a México grandes juntos!”, escribió el actor en agosto junto a una foto con Trump y el vicepresidente Mike Pence. “A favor de la vida, a favor de la libertad de religión, a favor de la prosperidad hispana y a favor de eliminar el tráfico infantil. ¡Viva México y viva Estados Unidos!”. Verástegui se ha encontrado con el mandatario estadounidense en distintas ocasiones. En septiembre del 2019, el también cineasta se reunió con Trump y Pence para implorar por un acuerdo que lleve a la ciudadanía a los llamados DREAMers, que actualmente gozan del programa de Acción Diferida para los llegados en infancia, DACA. “Deje que su corazón lo dirija al abordar esta crisis”, escribió Verástegui en una carta presentada al gobernante. “Lo que sea que hayan hecho sus padre, estos jóvenes hombres y mujeres fueron traídos aquí cuando niños y ahora son unos americanos respetuosos de la ley y leales. Desde un punto de vista humano es injusto para ellos ser castigados por algo que no hicieron. No conocen otra casa más que los Estados Unidos. Ninguna otra familia, sólo América. Y usted es ¡su presidente!”. Pese a que su administración ha tratado d manera reiterada de eliminar o limitar el programa, Trump aseguró en julio en una entrevista con Telemundo que preparaba una orden ejecutiva que incluiría a los DREAMers. Por el momento, la última actuación de la administración en este asunto ha sido limitar las renovaciones a un año en lugar de a dos, según CNN.

Close Share options

Close View image Eduardo Verástegui nominado por Trump para asesorarle sobre la comunidad hispana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.