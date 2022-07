Eduardo Verástegui pide oraciones para su padre: "Está muy grave" El actor mexicano compartió un mensaje preocupante en su perfil de Twitter donde solicitó los buenos deseos y las plegarias de sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes han vuelto a acaparar toda la atención, esta vez no porque se haya abordado un tema que genera polémica y división de ideas, sino por algo más importante y profundo. Eduardo Verástegui informaba a sus seguidores en Twitter del estado de gravedad en el que se encuentra su padre y, por ello, pidió oraciones para él. Un escrito cargado de fe y esperanza pero, sobre todo, agradecimiento por esas plegarias tan necesarias para su progenitor en estos momentos. Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Familia querida, les pido oraciones por mi papá, que está muy grave en el hospital. De antemano, a nombre de toda mi familia, muchas gracias", escribió en uno de sus tuits, pero hubo más donde su fe en Dios y Jesús estuvieron más presentes que nunca. "Buen día familia, mucha oración, porfa... ¡Jesús en ti confío!", expresó en otros dos mensajes de esta plataforma el pasado jueves. Las respuestas solidarias fueron inmediatas y con ellas cientos de oraciones de sus seguidores dedicadas a su papá en esta delicada situación de la que no ha dado más detalles.

