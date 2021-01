Close

"Pelea con uno de tu tamaño": ¡Eduardo Verástegui enfrenta presidente de Argentina! En una serie de mensajes, el productor de Little Boy desafió publicamente a Alberto Fernández y le llamó genocida. Esto fue lo que sucedió. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui lleva sus pensamientos y creencias hasta sus últimas consecuencias. Sin miedo a la polémica, lucha por lo que considera justo y tiñe con sus diferentes mensajes todos los trabajos artísticos que emprende en el cine, desde hace ya muchos años. Desde un explícito apoyo al presidente Donald Trump, hasta su lucha contra el aborto, el actor y productor dice lo que piensa sin pelos en la lengua. Image zoom Credit: Mezcalent Decidido y sin complejos, hoy arremetió ni más ni menos que contra el presidente de Argentina desde su red de Twitter, después de que el argentino Alberto Fernández presumiera en sus redes haber legalizado el aborto en su país, como había prometido en su campaña electoral. “¡Alberto Fernández, presidente de Argentina, propuso un genocidio y presionó para que se apruebe! Y quien dirige un genocidio, es un genocida. Le pido a Dios por ti, Alberto; nunca es tarde para arrepentirse y rectificar. Dios es misericordioso, pero también es justo y de su justicia nadie se escapa”, proclamó. Image zoom Credit: Instagram/Eduardo Verástegui “Te repito, si quieres pelearte con alguien, ponte con uno de tu tamaño, no seas como el cobarde de Herodes, que mandó matar niños inocentes”, le increpó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Tus manos, como las de él, estarán bañadas de sangre inocente. ¿De qué le sirve al hombre conquistar el mundo entero si se pierde a sí mismo?”, le preguntó. Image zoom Credit: Instagram/ Eduardo Verastegui “Al presidente no le importó la opinión del pueblo que se manifestó en contra del aborto”, le contestó alguien. “Al contrario, presionó a los políticos para que se apruebe la ley sabiendo que es inconstitucional”. Muchos otros usuarios arremetieron contra el actor: “cada mujer es dueña de su cuerpo” o “mejor reza por vos, que ya nadie te entiende”.

