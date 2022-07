Muere el padre de Eduardo Verástegui: "Tu partida me llena de dolor" El actor anunció el fallecimiento de su progenitor y le dedicó unas palabras cargadas de sentimiento. "Mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Papá querido, mi guerrero, mi maestro, mi compañero y amigo, ya estás en brazos del Padre". Con estas palabras, Eduardo Verástegui anunciaba en la noche del viernes el fallecimiento de su padre José Jesús Verástegui. "MI PAPÁ, acaba de partir a sus 72 años. Trabajador incansable y fuerte, siempre honesto, nunca te rendiste ante nada. Me quedo con tus manos apretadas al rosario todos estos días; con tu amor interminable de padre, de esposo, de abuelo, de amigo. Con tu fortaleza de luchador, con tus convicciones inquebrantables y tu enorme amor por tu tierra como mexicano ejemplar", prosigue este escrito del artista en Facebook en honor a su progenitor. La carta pública de despedida es una auténtica declaración de amor y admiración al hombre que le dio la vida, del que no se ha apartado en estos días de delicado estado de salud. Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui | Credit: Facebook/Eduardo Verástegui Junto a unas fotos entrañables de varias etapas, Eduardo contaba lo que su padre ha significado para él y las enseñanzas que le deja para siempre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tu partida me llena de dolor, pero siento mucha paz, porque tengo la certeza de que mamá María te está abriendo las puertas del Cielo. Solo puedo agradecer al Señor que me haya bendecido de tal modo al tenerte como padre", expresó en paz. Hace unos días, el actor informaba del estado delicado de su progenitor y pedía las oraciones de sus seguidores. Apenas una semana después, José Jesús ha partido rodeado del amor de los suyos y con el rosario. "Te fuiste en la forma en que le he pedido siempre al Señor que quisiera irme también: rezando el rosario. Me acompañaste hasta terminar el 5to misterio, y descansaste. Gracias, Dios querido, por ese don. Hasta cada rosario, papá", concluyó Eduardo junto a una oración de San Agustín. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el padre de Eduardo Verástegui: "Tu partida me llena de dolor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.