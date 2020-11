Close

Verástegui se enoja con los hipócritas y JLo llora de emoción: Cara y cruz de la victoria de Biden El productor mexicano, quien hizo campaña por Donald Trump, y la actriz boricua, quien apoyó al nuevo presidente electo, expresaron sus sentimientos en este día histórico para los Estados Unidos y sus opiniones no dejaron a nadie indiferente. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Nunca llueve a gusto de todos! Y menos tras las batallas políticas. Hoy, después de anunciarse que Joe Biden había resultado vencedor de las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, muchas celebridades alrededor del mundo celebraron de forma sonada al próximo inquilino de la Casa Blanca, aunque no todas. Jennifer López, quien fue parte activa de la campaña del candidato demócrata, tomó sus redes para compartir su sentir en las historias de su cuenta de Instagram, con lágrimas en los ojos y un emocionado mensaje: “Estoy tan feliz… Esta mañana, haciéndome eco de las palabras de todos diciendo que vamos hacia un día mejor y un país más unido. Solo estoy llorando lágrimas de alegría y espero que todos podamos unirnos, amarnos y apreciarnos unos a otros. Es un nuevo día y creo que es hora de curar heridas profundas y unirnos”, dijo sin poder contener el llanto. Image zoom Credit: IG JLo “Somos los Estados Unidos de América, el país más grande de este planeta. Hoy se está haciendo historia para todas las niñas que alzaron su voz en todo el mundo. Es un día muy, pero muy, grandioso”, dijo haciendo referencia a que Kamala Harris será la primera vicepresidenta mujer del país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, el productor y actor mexicano Eduardo Verástegui, quien apoyó con rotundidad al presidente republicano durante toda la campaña, se enojó en redes con aquellos que felicitan al nuevo presidente electo antes de que se confirme oficialmente su nombramiento. También llamó hipócritas a las personas que son contrarias al aborto y que ahora aplauden a Biden en sus redes: “Leo a políticos y tuiteros de México felicitar felices a Biden cuando todavía no ha sido confirmado. Aclaro: Políticos y tuiteros PROVIDA felicitando a quien se propone como nuevo rey del aborto. Amigos, cómo tanta incongruencia. ¿Eran falsos antes o lo son ahora? Explíquense”, finalizó.

Verástegui se enoja con los hipócritas y JLo llora de emoción: Cara y cruz de la victoria de Biden

