Estupor ante comentarios de Eduardo Verástegui: "Que te piquen hasta que te quedes satisfecho" Cansado de poner la otra mejilla, el actor sorprendió al nuevo año con una serie de agresivos tuits: “Ya supérenlo, borregos”. “Le deben haber hackeado la cuenta”, expresó una fan; “ojalá sea eso”, contestó otra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui dio por terminado el año dando un giro absoluto a la hora de comunicarse desde sus redes, con el tono incendiario de su admirado Donald Trump. El actor y productor, cansado de poner la otra mejilla, decidió recibir el 2021 ensañándose con sus haters y pagándoles con la misma moneda: devolviendo insultos, llamándoles ignorantes y burlándose de ellos. Tanto sorprendió Verástegui a sus seguidores entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, que muchos se preguntaban si había bebido o le habrían hackeado sus redes: "Ya supérenlo, borregos", dijo a sus detractores que criticaban su postura contra la vacuna de la COVID-19, enfermedad que él mismo acaba de padecer: "no me inyecté, me dio COVID. Ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca", afirmó. Asumió que las personas que no opinan como él, querían su fatal desenlace: "No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100. Bendiciones para Vds. y sus familias. Cambien el odio por el amor y les va a ir muy bien", escribió. Pero eso fue solo el principio… Eduardo Verástegui comentarios Credit: Twitter Eduardo Verástegui SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así reaccionó a los comentarios de las personas que le contestaron: "¿Ya se cansaron? La borregada no aguanta nada. Aquí los espero para que se desahoguen"; "otro borreguito ciego e inútil. Abundan por aquí"; "quise escribir borreguito cieguito. Uno más del montón, gobernado por la ignorancia. ¿Qué vamos a hacer con ellos?" "Penoso Eduardo", escribió uno de los internautas. "Admiro tu postura provida, pero esto te quita credibilidad y peso moral". "Otro borreguito que da pena", escribió el productor de Little Boy. "Si no se aguantan, pues entonces no escriban. ¿Sólo Vds. pueden criticar?" Eduardo Verástegui comentarios Credit: Twitter Eduardo Verástegui Una de sus fans trató de frenarle: "¿Por qué te enganchas? No empieces así tu Año Nuevo", a lo que el histrión replicó: "me la estoy pasando increíble, empezando el año con mucha diversión. Con familia, amigos y un poco de haters". Eduardo Verástegui Credit: Victor Chavez/Getty Images for Paramount Pictures "¿Qué le ha pasado? No entiendo. Ahora es agresivo, burlón y grotesco", comentó otra usuaria, quien recalcó cuánto había cambiado desde que comenzara con sus aspiraciones políticas. Él le acusó de mentirosa y después la bendijo: "No mientas que te va a crecer la nariz. Dios te bendiga". "Ella no miente", le defendió uno de los participantes en la polémica discusión. Y le acusó de incongruente: "Nada que ver con lo que predicas". "Llorón" se burló el histrión. "¿Cuándo vas a madurar? Pura hipocresía la tuya", continuó Verástegui. Eduardo Verástegui comentarios Credit: Twitter Eduardo Verástegui "Abraza la vida de los demás vacunándote", escribió otra persona que aprovechó para insultarle durante la acalorada discusión. A lo que él respondió con una frase que ofendió a muchos de sus fans, que lo tildaron de vulgar: "Pues si tanto te gusta que te vacunen, adelante, que te piquen hasta que quedes satisfecho". Eduardo Verástegui comentarios Credit: Twitter Eduardo Verástegui "¡Está rarísimo! Ya dejé de seguir", se despidió una de sus followers. "Uff, qué tragedia", respondió él. También discutió los comentarios que aseguraban que el Papa Francisco está a favor de las vacunas y preocupado por el cambio climático, algo en lo que Verástegui tampoco parece creer; además, mandó a investigar "más" a un doctor que con mucho respeto le aseguró que las vacunas eran necesarias. Una de sus fanáticas le defendió hasta el fin: "Él es bueno, nadie dijo que era perfecto".

