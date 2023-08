Eduardo Verástegui evacuado de emergencia de Ecuador tras asesinato de candidato presidencial Eduardo Verástegui estaba presentando la película Sound of Freedom muy cerca del lugar donde fue asesinado Fernando Villavicencio, candidato de oposición a la presidencia de Ecuador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui fue evacuado de emergencia de Ecuador después del asesinato de Fernando Villavicencio. El actor y productor mexicano estaba presentando la película Sound of Freedom a solo unas cuadras del lugar donde el candidato de oposición a la presidencia de Ecuador fue atacado a tiros. En sus Instagram Stories, compartió videos desde Quito, Ecuador, mostrando la bandera ecuatoriana, momentos antes de ocurrir la tragedia que ha conmovido al mundo. El actor también visitó una iglesia y se reunió con líderes religiosas del país. "Eduardo Verastegui está siendo evacuado de la premier de la película Sound of Freedom en Quito, Ecuador, al igual que el presidente Guillermo Lasso y la primera dama de Ecuador María de Lourdes Alcívar, con quienes se preparaba para ver el filme, a raíz del terrible atentado perpetrado hace minutos nada más contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio", detalla un comunicado enviado por el equipo del actor. "Verástegui está siendo evuacuado en un avión privado en estos momentos". Eduardo Verastegui Credit: Victor Chavez/Getty Images El comunicado enviado por las oficinas de Verástegui añade que además del fallecimiento de Villavicencio, "existirían personas heridas de gravedad". Eduardo Verastegui Credit: Eduardo Verastegui/ Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fernando Villavicencio Credit: (GALO PAGUAY/AFP via Getty Images) Villavicencio, de 59 años, estaba en un evento público en el Colegio Anderson, ubicado en Quito, y recibió tres impactos de bala en la cabeza al entrar a su auto, siendo luego trasladado al hospital, donde fue pronunciado muerto.

