Eduardo Verástegui estalla contra periodista: "No seas mentiroso" ¿Qué ocasionó la molestia de Eduardo Verástegui ante la prensa? Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace semanas, Eduardo Verástegui está promocionando la película Sound of freedom, cuya temática es el tráfico sexual de niños y la pedofilia. El actor ha mencionado que quiere hacer consciencia sobre este problema y ayudar a que se difunda con en fin de acabar con este delito. Mientras el también productor ofrecía una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde se estrenará la cinta, el 31 de agosto de 2023. Uno de los representantes de los medios de comunicación, Eduardo Mitzu, lo cuestionó sobre sus supuestas declaraciones donde asegurara que la homosexualidad estaba asociada con la pederastia; lo cual, ocasionó la molestia de quien fuera integrante del grupo musical Kairo. "Me quiero enfocar en salvar niños porque, cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor", advirtió Verástegui al reportero. "A ti no te interesan los niños", enfatizó ante la insistencia de Mitzu. "No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, cualquier persona que venga en busca de desacreditar el mensaje... o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante o no te importan los niños". El reportero volvió a cuestionar al famoso, pero en esa ocasión sobre uno de los patrocinadores del filme, Fabian Marta, quien fue detenido bajo el presunto delito de secuestro de niños. "Es que mira, tú trabajas para la Prensa Pinocho. Sí, tu eres prensa Pinocho porque tú no quieres salvar a los niños mexicanos, tú eres parte del problema mi hermano porque no te informas, no te informas", mencionó visiblemente molesto. Eduardo Verástegui Credit: Alan Espinosa/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de Alejandro en la película Kevin can wait aclaró la situación. "Primero, no seas mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un 'profunding' para la publicidad de la película, haz tu tarea, hermano, no puedo hablar con mentirosos", mencionó. "Este señor no le interesan los niños, este señor viene a mentir, seguramente trabajas en la industria de la pedofilia, hay que investigar a este hombre, periodista mentiroso; la prensa tiene que informar con verdad". Eduardo Verástegui pidió el apoyo de los medios de comunicación para difundir el mensaje en contra de la trata sexual de infantes. "No le pongan el pie a un movimiento que busca rescatar a los niños, por favor", pidió. "Ustedes [la prensa] juegan un papel muy importante. Les pido que me ayuden, no me dejen solo".

