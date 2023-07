Eduardo Verástegui es amenazado de muerte ¿Cuál es la razón por la que Eduardo Verástegui revela que lo han intimidado con quitarle la vida? El actor lo cuenta todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Eduardo Verástegui se ha dedicado a dar a conocer mensajes que ayuden a hacer consciencia sobre diversas problemáticas. Ahora, el actor regresa al cine para presentar una situación que ocurre el todo el mundo, se trata del tráfico infantil para explotación sexual. Así, produjo la cinta Sound of Freedom, protagonizada por Jim Caviezel, donde se presenta un retrato crudo de este delito que se ha convertido en un negocio muy lucrativo. Sin embargo, hacer este filme ha ocasionado que este famoso sea presa de amenazas de muerte ante grupos de poder que quieren evitar que el tema salga a la luz. Me han amenazado muchas veces, me han tratado de parar el proyecto muchas veces, pero para mí eso son señales", advirtió Verástegui a MezcalTV. "Es como el avión, despega cuando el viento viene en contra y cuando vienen los vientos en contra yo siento que es una oportunidad para volar", continuó. "¿Qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Morir? Todos vamos a morir tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, aquí la pregunta es ¿para qué moriste?, ¿a quién serviste? Entonces esta es una buena causa". Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el productor de la película Little Boy reveló que sacar adelante este último proyecto resultó muy complicado. "Nos tardamos cinco años en hacerla y después tres años con la película terminada tratando de encontrar distribución, pero no encontrábamos que alguien se interesara en este tipo de temática", explicó. "Nos decían que 'bueno, esto no es para nosotros', 'esto no es negocio', o '¿quién va a ir a ver una película sobre el tráfico de niños?', puras negativas". Eduardo Verástegui afirma que existen grupos muy poderosos que están involucrados, de ahí que se impida hablar del asunto y se intente boicotear Sound of Freedom; por ello, pide apoyarla. "Había mucha gente y sigue habiendo mucha gente que no quiere que esta verdad salga, que esta película salga. Esto es un problema global. Hay mucha gente involucrada en este crimen, en todos los sectores", enfatizó. "Los invito a que vean la película y después que le cuenten a todo el mundo lo que vieron. Juntos vamos a terminar con el tráfico de niños para explotación sexual".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Verástegui es amenazado de muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.