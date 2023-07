Exclusiva: Eduardo Verástegui habla de Sound of Freedom: "Esta película está salvando mi vida" Eduardo Verástegui denuncia la oscura realidad del tráfico sexual infantil en la película Sound of Freedom. Esto nos contó sobre su misión de salvar a los niños de esta pesadilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom Eduardo Verástegui habló en exclusiva con People en Español sobre la que considera la película más importante de su carrera. "Esta película está salvando mi vida", dijo el actor y productor mexicano sobre Sound of Freedom, que estrenó en cines en Estados Unidos el 4 de julio. "Cuando uno trabaja en proyectos diseñados a salvar vidas esas vidas salvan la tuya también". La película, protagonizada por Jim Caviezel, cuenta la verdadera historia de Tim Ballard —un exagente del Departamento de Seguridad Nacional— quien rescató a un grupo de niños en la selva colombiana, salvándolos de la pesadilla del tráfico sexual. "Los niños lloraban, cantaban cuando fueron rescatados, era como un 'sonido de libertad'", cuenta Verástegui de cómo escogieron el título del film. Verástegui quedó impactado al conocer años atrás a Ballard, quien dejó su trabajo con el gobierno estadounidense para fundar la organización Our Rescue y dedicarse a rescatar a niños de las garras de traficantes y depredadores sexuales. Tim Ballard y su equipo de exagentes de la CIA y el FBI —dedicados a rescatar niños y ayudar a sobrevivientes del trafico sexual a sanar— dejaron huella en el actor. Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Quedé inspirado de conocer a heroes de la vida real, pero también en shock cuando me contaron lo que hacían. Viajan por diferentes partes del mundo encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta a rescatar niños secuestrados para explotación sexual". Eduardo Verástegui Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Verástegui unió fuerzas con Alejandro Monteverde, el director y guionista de la película, para llevar a la pantalla grande Sound of Freedom. "Desde hace 20 años hice este compromiso, esta promesa que le hice a Dios y a mis padres de usar mi vida, los talentos, todo lo que soy, en proyectos que tengan el potencial de entretener a la audiencia, pero también de hacer una diferencia en la vida de los demás porque el arte tiene ese poder", dice el histrión de 49 años. Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Le he puesto 8 años de mi vida", añade sobre esta película, de la cual es el productor y en la que también actúa. "Estamos hablando del tráfico de niños para explotación sexual, un problema global, principalmente entre Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. Número uno también consumidor de drogas y consumidor de pornografía infantil, y México por su cercanía, es el proveedor número uno. Como mexicano, cuando te enteras de estas cosas, ya no puedes voltear hacia otro lado. Ya no puedes quedarte cruzado de brazos ni callado porque el silencio estimula al verdugo". Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tim Ballard pidió que Jim Caviezel interpretara a su personaje en Sound of Freedom y el actor aceptó el reto sin dudar. "Esta es la segunda película más importante que he hecho después de La pasión de Cristo", dijo Jim Caviezel, quien hizo el papel de Jesucristo en esta cinta. "Mucha gente nos decía: 'esto es muy peligroso, no se metan en eso'", recuerda Verástegui sobre llevar esta temática al cine. "Todos decíamos: 'sí es peligroso, pero es más peligroso no hacerlo a la larga'". Jim Caviezel Credit: Courtesy of Sound of Freedom La respuesta de la audiencia ha sido arrolladora, abarrotando cines. "Estuvimos en primer lugar en ventas. Tenemos una meta de dos millones de personas (boletos) por dos millones de niños que serán traficados este año", dijo el actor, y la película ya ha recaudado más de $12 millones en sus primeros días de estreno, destronando a Indiana Jones. "Usemos ese éxito como medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás", dice el actor. La película es distribuida por Angel Studios, los creadores de la serie The Chosen. Los que quieran apoyar la cinta y su causa pueden comprar boletos por adelantado para ellos sus amigos y familiares, y también comprar boletos para que personas desconocidas puedan ver la película gratuitamente. "Cuando uno pelea solo contra este monstruo claro que te da miedo", dice Verástegui. "Cuando somos ya millones, me podrán tumbar a mí, a otro, pero a millones no nos pueden tumbar. Por eso es muy importante que el movimiento siga creciendo. Ahora los que tienen que tener miedo son los que están involucrados en este crimen. Yo espero que cuando incluso ellos vean la película se arrepientan de tanto mal que hacen. Los niños de Dios no están a la venta y por ellos tenemos que dar la vida". sound of freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom

Para comprar boletos por adelantado visita Angel.com/sof. Para más información visita soundoffreedommovie.com Para ver la entrevista completa de Eduardo Verástegui con Kika Rocha, conéctate a People VIP en la página de Facebook de People en Español hoy viernes a las 6 p.m.

