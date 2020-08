Eduardo Verástegui en el ojo del huracán por su apoyo a Donald Trump Después de un controversial mensaje en su red de twitter, algunos de los fans del mexicano le recriminan su postura y le llueven las críticas por doquier. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui vuelve a estar en el ojo del huracán. Al acérrimo defensor del movimiento provida, a cuya misión de varios años ha unido la de la lucha contra el tráfico infantil, le llueven las críticas en redes por su total apoyo al presidente Donald Trump en su campaña por la reelección. Este es el reciente tweet que el mexicano ha dejado colgado como portada en su cuenta y que ha desatado tanto la decepción de muchos de sus fans, como el odio de sus haters. Image zoom Siguiendo el lema de campaña que hizo famoso Trump, “¡Hagamos que América vuelva a ser grande!”, Verástegui escribió: “¡Hagamos que América y México sean grandes juntos!” y después de nombrar al presidente y al vicepresidente norteamericanos, añadió: “Provida, a favor de la familia, de la libertad religiosa, de la prosperidad hispana y en pro de la lucha contra el tráfico infantil. ¡Viva México y vivan los Estados Unidos! ¡Dios bendiga a América, a México y al mundo!” Aunque algunas personas no dudaron en ponerse de su lado,las críticas superaban en gran número a los comentarios que bajo la foto del trío se multiplicaron por doquier. Mensajes como: “¿Acabar con el tráfico infantil?, ¡si estás con uno de los mejores amigos de Epstein!” o “Estás apoyando a alguien cuyo actuar dista de ser cristiano”, inundaron su feed, además de infinidad de recordatorios acerca de los niños enjaulados en la frontera. Tampoco se quedaron cortas las burlas personales dirigidas al que fuera integrante del grupo Kairo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Victor Chavez/WireImage Su acercamiento a la política no es nuevo. Ya en octubre del año pasado, el actor y productor se reunió con motivo del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca con Donald Trump y Mike Pence. Allí les entregó una carta abogando por los dreammers, pidiendo humanidad para encontrar una solución para los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos y se encuentran en un limbo legal. En ella les expresó que los soñadores estaban en sus manos y que deseaba que los tratara como les gustaría que ellos mismos trataran a sus hijos si estuvieran en una situación similar. Image zoom Agencia México Hace ahora un mes, el actor volvió a reunirse con el presidente de los Estados Unidos en un encuentro privado de la mano de un movimiento que él mismo fundó, Viva México, para sumarse a una iniciativa desde la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana: “Estoy convencido de que, muy pronto, México se convertirá en el socio comercial número uno de los Estados Unidos. Es tiempo de avanzar, de dejar de ser vecinos y comenzar a ser hermanos”, dijo entonces el productor de cintas como Bella o Little Boy. Ahora está por salir el próximo trabajo de su ya conocida productora, un nuevo film llamado Sound of Freedom, el cual habla de la lucha contra el tráfico infantil, con un espeluznante guión basado en un hecho real. Veremos ahora si Verástegui continúa demostrando aspiraciones políticas en el futuro y si sus fans le siguen siendo fieles después de este claro apoyo a uno de los presidentes más controversiales de la historia de los Estados Unidos.

