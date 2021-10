Eduardo Verástegui de nuevo en conflicto por decir que vacunas contra COVID son del "diablo"

"No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar", advirtió Verástegui en su cuenta de Twitter. "No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Sobrios, alertas y vigilantes. Efectos secundarios".

"¿Entonces cómo entras a Estados Unidos dónde es obligatoria? ¿Rompes la ley?"; "La vacuna no te vuelve estéril o aumenta el riesgo de infertilidad, en cambio al no estar vacunada aumenta tu riesgo de secuelas graves e incluso la muerte, en ese caso sí perderías toda posibilidad de tener hijos", y "¡¡No Eduardo!! Te apoyo en todo, pero estoy en desacuerdo con tu postura ante la vacuna. Eres muy capaz e inteligente como para caer en teorías de conspiración y ¡¡tienes un inmenso poder de influencia!! Si eres provida no puedes ser antivacunas", fueron otros comentarios.

Hubo también quienes lo apoyaron. "Yo tampoco me pienso "vacunar" Deseo tener hijos y no pienso arriesgar la posibilidad"; "Varias veces he pensado en vacunarme, me cuestiono mucho con esta situación. Siempre en mi corazón he sentido que no me debo vacunar. No confío en algo que se hizo en menos de 6 meses", "¡Admiro tu valentía de mantenerte firme en lo que crees! Sin importar remar contra corriente. No solo lo haces con tu fe sino con ¡todo lo que crees!", mencionaron.