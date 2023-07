Eduardo Verástegui detiene entrevista y se pone a rezar por Jorge Ramos "Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho", le dijo el actor mexicano al periodista. "Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo", le respondió Ramos. Lo que siguió justo después tienes que verlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui; Jorge Ramos | Credit: Mezcalent (x2) Eduardo Verástegui estuvo este domingo conversando con Jorge Ramos en su programa Al punto (Univision) sobre su nueva película 'Sound of freedom', que aborda el tema de la trata de niños. Durante la entrevista, se vivió un momento muy particular entre el actor mexicano y el reconocido periodista que no ha tardado en acaparar titulares. Todo comenzó con un comentario de Verástegui: "Yo sé que tú no crees en Dios, me lo has dicho". A lo que Ramos le aclaró: "Soy agnóstico, quisiera tener la certeza pero no la tengo y quisiera tener tu fe pero no la tengo". Fue entonces cuando el actor detuvo en seco por unos segundos la entrevista y, sin dar ninguna explicación, se puso a rezar por el periodista: "Dios mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, yo te pido por mi hermano Jorge Ramos y su familia, su equipo de trabajo, bendícelo y protégelo y si estás aquí manifiéstate en él, que es un hombre bueno. Jorge es un hombre bueno, no quiero pensar lo que él haría si tú estuvieras en su corazón y él te deja entrar, por Cristo nuestro Señor. Amén". Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui reza por Jorge Ramos en plena entrevista | Credit: Univision "Te lo agradezco y lo respeto totalmente, pero esa certeza, esa fe no la tengo Eduardo", le dijo Ramos al terminar el rezo. "Es una gracia, yo soy católico por la gracia de Dios y yo quiero que vivas esa fe Jorge porque te conozco, eres una persona entregada a tu trabajo, te preocupas por los demás, actúas mejor que muchos católicos que se dicen ser católicos y no hacen ni la mitad de lo que tú haces, entonces no quiero imaginarme lo que tú harías de la mano de Dios…", aseveró Verástegui. Eduardo Verástegui Jorge Ramos conversa con Eduardo Verástegui en su programa Al punto | Credit: UNIVISION Al día siguiente, en el programa Despierta América (Univision), donde también estuvo como invitado hablando de su película, el actor aclaró por qué rezó por Ramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Fue un momento donde cuando él dijo 'ojalá tuviera la fe que tú' me tocó el corazón y en ese momento lo que hice fue pedirle a Dios, él es el que da la fe. Él acaba de decir que ojalá tuviera la fe que tú, Señor dale la fe Señor", explicó. "Yo creo que lo que me motiva a mí es pedirle a Dios todos los días por los demás, lo que yo he recibido de él quiero que todo el mundo lo tenga, por eso recé por Jorge en ese momento, pero fue algo que no lo puedes ni planear, nace".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Verástegui detiene entrevista y se pone a rezar por Jorge Ramos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.