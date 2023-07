Eduardo Verástegui denuncia el tráfico sexual infantil en Sound of Freedom: "Los niños de Dios no están a la venta" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom Eduardo Verástegui espera que la película Sound of Freedom cree un movimiento de cambio para erradicar el tráfico sexual infantil. "La trata de niños es un gigante que, de alguna manera, se mantiene oculto, en las sombras", dice a People en Español. "Pero ya no más. Todos podemos colaborar para salvar vidas. No somos indiferentes y no guardamos silencio. Y estamos invitando a que muchos, miles, millones, se sumen". Empezar galería Un arma poderosa Jim Caviezel Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Sound of Freedom cuenta una historia real de héroes de carne y hueso que trabajan día y noche contra el horror de la esclavitud real, y logran resultados. Vencen. Rescatan a los niños", dice Eduardo Verástegui sobre esta producción, protagonizada por Jim Caviezel. "Esta película concientiza, informa y da esperanza. Estamos detonando un movimiento de concientización global, y el cine, en este caso, es un arma poderosa de instrucción masiva y de inspiración". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Datos alarmantes Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Hablamos de trata, es decir, esclavitud, sometimiento, explotación. Y hablamos de tráfico, es decir, de compra-venta de seres humanos. En este caso, de niños", dice Verástegui. "A escala mundial, la trata (de toda edad y de todo tipo) somete a unos 50 millones de personas. De ellos, 3 de cada 10 son niños, la mayoría usados para esclavos sexuales, para tráfico de órganos, matrimonio servil y más. Una de las caras de este negocio infame es la producción de pornografía infantil. México produce el 60% de la pornografía infantil que se consume en el mundo, y es el primer proveedor de niños para explotación sexual al primer consumidor mundial, Estados Unidos", dice Verástegui. 2 de 9 Ver Todo Proteger a los niños Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom "De los 600 millones de viajes turísticos estadísticamente reportados al año en el mundo, el 20% busca turismo sexual, y el 3% de estos, turismo pedófilo. Son millones de viajeros pidiendo que les provean niños en venta o alquiler. Y hay quien se los ofrece", dice Verástegui. "En todos los países, en todos los estados, hay trata. Quiero que quede claro. Y hay que estar muy alertas para proteger a nuestros niños". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Buscando la luz Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom ¿Cómo puede la gente que vea este film ayudar a liberar a más niños de la esclavitud sexual y no ignorar esta realidad?

"Informándose. A la trata se la enfrenta con conocimiento, con concientización, con educación. Con padres y madres alertas", dice Verástegui. "Con periodistas que busquen la información y la difundan. Con políticas públicas eficaces. Con equipos especializados de seguridad y fiscalía en lucha contra la trata". 4 de 9 Ver Todo Unidos contra la trata de personas Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom Verástegui enfatiza que hay mucho por hacer en esta lucha, que se gana "con penalización del cliente, que es otro cómplice y explotador más", dice el actor. "Las autoridades pueden revisar las penas aplicables a quienes cometen este delito y, si es necesario, endurecerlas. Destinar recursos especiales para prevención y concientización, así como para refugios destinados a víctimas de trata. Crear protocolos de identificación y protección de niños en lugares y empresas relacionados con la industria del turismo y el transporte. Revisar autorizaciones a establecimientos y comercios donde podría llegar a ejercerse la trata. Pero, sobre todo, con el compromiso de cada uno de nosotros. Evitando la pornografía: quien la consume es un cómplice de este crimen, y en algún momento, va a requerir más, y será un cliente". 5 de 9 Ver Todo Héroes de la vida real Jim Caviezel Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Jim es una persona de alta calidad humana, un excelente profesional y un hombre de fe", dice Verástegui sobre Jim Caviezel, quien interpreta a Tim Ballard, un exagente del gobierno estadounidense que creó una fundación para rescatar a víctimas de la explotación sexual. "Cuando hablé con Tim Ballard al inicio del proyecto, le pregunté quién quería que lo representara en el film. Me dijo: Jim Caviezel. Le pregunté por qué. 'Porque tiene el corazón capaz para convertirse en embajador del tema', me respondió. 'Cuando esta película salga, el actor principal va a tener que hablar mucho del tema de la trata, y dar la cara. Jim es esa persona, por su coherencia y su fortaleza'. Y ya ves, ahora eso se está cumpliendo plenamente". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Comprometido con la lucha Sound of Freedom Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Mi vida cambió por completo a partir de este proyecto", dice Verástegui. "Me costaba creer que podía existir tanto mal. Pensé: es terrible todo lo que ocurre, pero sería más triste que, ahora que lo sé, no haga nada. En ese momento, me quedó claro que se abría una nueva misión para mí: usar el arte para crear conciencia sobre esta terrible realidad, que mucha gente no conoce. Y ayudar así a prevenir y a rescatar. Fue por eso que decidí en aquel momento parar todo lo que estaba haciendo para dedicarme 100% a la producción de esta película. Así nació Sound of Freedom. Desde entonces, me he comprometido en esta lucha. No solo con la película: en mi país, con el equipo del Movimiento Viva México, estamos realizando una Gira Contra la Trata por todos los estados del país, generando concientización y logrando convenios con gobernadores, legisladores de cada estado, poder judicial y sociedad civil, para luchar por la erradicación de la trata". 7 de 9 Ver Todo Sonido de libertad Eduardo Verástegui Credit: Courtesy of Sound of Freedom "Mi esperanza tiene un nombre principal: Dios. También, el de mi madre, la Virgen de Guadalupe. Pero también, me generan esperanza los millones de personas que luchan por el bien sin claudicar, y los que trabajan contra la trata, como el mismo Tim Ballard y todo su equipo", dice Verástegui. "Hay injusticia, sí, pero también hay hombres y mujeres que son la contracara, que son justos y luchan por la justicia. El nombre mismo de la película es un mensaje de esperanza: 'sonido de libertad', el canto de los niños libres. Cada uno de nosotros, cuando alza su voz para concientizar, es un sonido de libertad". 8 de 9 Ver Todo Historia verdadera Tim Ballard Credit: Fred Hayes/Getty Images for Angel Studios La película cuenta la verdadera historia de Tim Ballard, el fundador de la organización Operation Underground Railroad (O.U.R). que rescata a víctimas de la explotación sexual. "En cada país, hay una Línea Nacional Contra la Trata, donde se puede pedir ayuda y se pueden reportar casos sospechosos, anónimamente, sin que nadie te exija tu nombre, como protección de la fuente", concluye Eduardo Verástegui. "En EEUU, esa línea es 1-888-373-7888, y también el 911. En México, esa línea es 800 5533 000. ¡Los niños no pueden esperar!" 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

