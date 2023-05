Alan Estrada estalla contra "fanatismo religioso" de Eduardo Verástegui Alan Estrada critica a Eduardo Verástegui por sus mensajes en Twitter, acusando al actor de homofobia y fanatismo religioso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui causó controversia con un mensaje que publicó en Twitter. "Sin duda alguna, la homosexualidad está vinculada con la pedofilia", publicó en esta red social el 10 de abril del 2023. El actor mexicano fue criticado por el actor y presentador Alan Estrada, quien lo acusó de homofóbico y fanático religioso. Estrada habló públicamente de su orientación sexual, revelando que es gay, en diciembre del 2022 en sus redes sociales. "Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia. No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado", escribió en Instagram. En una reciente entrevista con Yordi Rosado, Estrada aseguró que se siente liberado tras hablar de su homosexualidad. "Te puedo jurar por mi mamá que ya no está aquí que no sentí nada, no hubo un solo comentario que me robara la paz, los leía, había algunos muy bonitos, otros feos y ambos me provocaban exactamente lo mismo: nada. Estaba yo con una tranquilidad de haber hecho lo correcto, me sentía flotando como si me hubiera tomado 70 mezcales", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alan Estrada y Eduardo Verastegui Alan Estrada y Eduardo Verastegui | Credit: Mezcalent.com (2) Ante varios medios de prensa, Estrada criticó fuertemente a Verástegui. "Eduardo Verástegui es un personaje deleznable, tiene mucha cola que le pisen y yo creo que lo que hace el fanatismo religioso es un ejemplo de lo que él está haciendo. Él usa el estandarte de la religión para promover el odio", dijo Estrada. El actor, productor y cantante mexicano también generó polémica con un reciente tuit el 28 de abril criticando un 'Festival Drag por el Día de la Niñez' en un centro cultural en México donde drag queens leerían cuentos a niños para fomentar el trato igualitario y la inclusión. "Señora Claudia Sheinbaum ¿Por qué quiere pervertir a la niñez mexicana? ¿Será que usted es de las que quieren legalizar la pedofilia en México y este festival es parte de la estregaría?", criticó Verástegui a la Jefa de Gobierno en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Verástegui ha hablado en contra del aborto en Twitter. "La izquierda preabortista es satánica", expresó el 26 de abril. Estrada dijo que los comentarios de Verástegui promueven la ignorancia. "Desafortunadamente, personajes como esos sólo promueven la ignorancia y lo que hacen es crear una división que no necesitamos", añadió. Hasta ahora Eduardo Verástegui no ha reaccionado públicamente a estas declaraciones de Alan Estrada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alan Estrada estalla contra "fanatismo religioso" de Eduardo Verástegui

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.