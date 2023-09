Eduardo Verástegui aspira a la presidencia de México: "Tomé la decisión más importante de mi vida" El actor mexicano Eduardo Verástegui se registra como aspirante a candidato a la presidencia de México en las elecciones del 2024. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Verástegui revela que aspira a la presidencia de México. "Es un hecho. Ya es hora. Después de un período de discernimiento, tomé la decisión más importante de mi vida: acabo de registrar ante el INE mi intención como aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República Mexicana, para las elecciones del 2 de junio de 2024", escribió el actor mexicano en su cuenta de Instagram. "Mi lucha es por la vida. Mi lucha es por la libertad. Ya es hora de sacar a los mismos de siempre del poder. Nuestro país necesita una nueva forma de hacer política, para erradicar la corrupción y la impunidad. ¡Estamos a tiempo! ¡Vamos con todo, por nuestro México!", añadió Verástegui, usando los hashtags #JuntosSomosMásFuertes y #VivaMéxico. El productor de la película Sound of Freedom recibió el apoyo de varios famosos. "Dios va por delante de ti y te proteja", escribió la presentadora Myrka Dellanos. ¡Felicidades Eduardo! Dios te bendiga", comentó el Padre Alberto Cutié. "Felicidades y bendiciones infinitas Presidente Verastegui", comentó el actor Fernando Carrillo. No todo fueron felicitaciones, también recibió críticas. "¿Cómo crees que vas a gobernar si tu mentalidad no le permite a las mujeres tener derechos sobre SU propio cuerpo? Vaya doble moral", opinó una seguidora. "Usa su faceta de buen samaritano y lo que en realidad quiere es poder y reconocimiento. Vergüenza le debería de dar usar el nombre de Dios para sus fines personales", sentenció otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Verastegui Credit: Alan Espinosa/Getty Images El histrión de 49 años —quien ha sido activista en contra del tráfico humano y la explotación sexual infantil, reuniéndose con varios líderes políticos y religiosos alrededor del mundo— compartió un video en Instagram contando sus planes en la política. "Estamos a un año de las elecciones del 2024, donde los mexicanos no solo tendremos que elegir a nuestro próximo presidente, ese día vamos a elegir entre dos caminos o más bien yo diría, entre una brecha y una vía. La brecha, la misma de siempre, la que ya conocemos, en donde cada seis años escuchamos los mismos discursos contando los mismos problemas y las mismas promesas de soluciones que no funcionan", afirmó. "Transitamos en un mundo complejo, desigual y velozmente cambiante, donde los políticos profesionales se pulen y confeccionan en un modelo obsoleto que no logra solucionar los problemas, pero sí conservan el poder", añadió. "Hoy tenemos en México más corrupción, más violencia, más pobreza. Las medicinas no llegan a quienes más las necesitan y los mexicanos siguen migrando a Estados Unidos en busca de un sueño que muchas veces tristemente se convierte en una terrible pesadilla". Eduardo Verastegui Credit: Alan Espinosa/Getty Images Verástegui pide que apuesten por un cambio. "Los mismos de siempre no solo han destruido la economía, el medio ambiente y los empleos, si no que ahora también quieren destruir la institución de la familia, acabar por nuestros valores y pervertir a tus hijos", añadió. "Han querido destruir nuestra esperanza, ahora quieren destruir nuestra fe, sacando a Dios de nuestros hogares, de nuestras escuelas y de nuestras vidas. Nos han robado la riqueza material de México y ahora quieren robarnos el alma. No lo vamos a permitir". El actor añade en el video, "construyamos juntos el sueño mexicano", hablando en contra del aborto, de la violencia doméstica y del tráfico infantil, entre otros temas. "Yo sí sueño con un México que le permita a Dios ser el centro de nuestra nación. Yo sí sueño en el día en que ningún migrante tenga que irse de nuestro país por necesidad o falta de oportunidades. Yo sí sueño con un México seguro y sin violencia, donde los padres de familia no teman por la vida de sus hijos", concluye.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Verástegui aspira a la presidencia de México: "Tomé la decisión más importante de mi vida"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.