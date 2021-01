Close

Polémica decisión: ¡Eduardo Verástegui cambia su foto de perfil por la de Donald Trump! Las admiradoras del actor mexicano ya no podrán disfrutar de una foto de su galán favorito en su perfil... ¡Tendrán que conformarse ahora con esta otra! ¿Ya lo vieron? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El ya mundialmente famoso asalto al Capitolio de los Estados Unidos, ha catapultado una serie de consecuencias de las que todos los medios se han hecho eco. Una de ellas, ha sido el cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump por su incendiario lenguaje incitando a la violencia, algo que ha indignado a sus más fervientes defensores. ¿Es la suspensión de su cuenta censura o necesidad por el bien común? Hay opiniones para todos los gustos. De momento, en el mundo de la farándula, la cuenta de Paty Navidad también ha desaparecido y muchos comentarios en la cuenta del actor Eduardo Verástegui mencionan a Twitter para pedir también la cancelación de la red social de uno de los mexicanos más fanáticos del presidente conservador. Image zoom Credit: Twitter Eduardo Verástegui SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta hace muy poco, el actor mexicano tenía en la cabecera de su cuenta el pinned tuit de su trabajo en conjunto con Donald Trump, por quien hizo campaña. Este, a la luz de los nuevos acontecimientos, ha desaparecido de su muro o, al menos, ya no abre su cuenta. Image zoom A raíz de estos últimos sucesos, también expresó: “Lo que sucedió el miércoles 6 de enero en el Capitolio fue un acto de violencia intolerable. Que se investigue y se juzgue a los que planearon este asalto. ¡La violencia jamás será la solución”, escribió el ahora productor de Hollywood. “Pues han sido los que tú has apoyado desde un inicio, no hay que lavarse las manos ahora mismo”, le contestó un seguidor. “Te has equivocado y es propio de hombres equivocarse. Este tipo de violencia está bien remarcado en ellos desde hace mucho tiempo, simplemente no lo habías querido denunciar”. Image zoom Credit: The Grosby Group El actor también se había hecho eco anteriormente de las teorías conspiratorias que afirman que fue Antifa quien organizó el asalto del Capitolio, mensajes que al parecer ahora ha borrado. Sin embargo, el mexicano sorprendió a todos cuando cambió la foto de su perfil… ¡Por el retrato de Donald Trump! Image zoom Credit: Twitter Eduardo Verástegui Con su nueva foto de perfil en señal de apoyo a Trump tras el cierre de su cuenta, Verástegui acusó el hecho como una pérdida para la libertad de expresión: Image zoom Credit: Twitter Eduardo Verástegui Algo que ha dejado la boca abierta a muchas personas que ya no entienden la postura de este vocal provida, a quien no le importa defender al presidente a capa y espada, pese a la agitación social que ha provocado y sigue provocando en el mundo.

