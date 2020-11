Close

Eduardo Verástegui sufre ataques de sus compatriotas al afirmar que "la mayoría de los mexicanos estamos con Donald Trump" El apoyo de Eduardo Verástegui hacia Donald Trump no ha sido bien visto en México, su país natal. Sobretodo, cuando el actual mandatario de Estados Unidos ha hecho ataques directos contra los originarios del país azteca. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos; muchos mexicanos habitan en dicho país y han mostrado su postura política por alguno de los dos candidatos, Joe Biden o Donald Trump. Sin embargo, Eduardo Verástegui aseguró que la mayoría de los mexicanos estaban a favor del último; lo cual, le ocasionó fuertes críticas por parte de sus compatriotas dentro y fuera de la mencionada nación. “La gran mayoría de los mexicanos estamos con Donald Trump”, escribió en su cuenta de Twitter. “¡Vamos a hacer a México y Estados Unidos grandes juntos!”. RELACIONADO: Eduardo Verástegui ya lleva 14 años de celibato Image zoom Credit: Victor Chavez/WireImage Acompañó este mensaje con un video donde asegura que “apoyo al presidente Trump por su defensa de derecho de vivir a los niños no nacidos”. Y menciona que “el gran separador de los niños latinos es el aborto”. Además, asegura que el actual mandatario ha hecho una buena trabajo a nivel económico y de empleo; así como su apoyo a los dreamers. Pese a los argumentos, el actor fue presa de fuertes críticas por parte de sus compatriotas, quienes no están de acuerdo con su postura. “Que mal te ves como mexicano apoyando a un tipo que no ha hecho más que querer bloquear a nuestra comunidad; que doble moral la tuya que has abogado tanto por los valores, por la familia... cuando este tipo no ha hecho más que separarlas. Que triste Eduardo perdiste toda credibilidad”, advirtió una usuaria. “Que la mayoría de México sea cristiano-católico no significa que apoye a Trump por ser un conservador y "defender" la vida... ¿Se puede ser "Provida" y ser racista, separar familias con niños es jaulas? ¿Eso es un provida?”, mencionó otro seguidor. “Pobre cuate, eres el ejemplo encarnado de la hipocresía y la falsa moral”, comentó un cibernauta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Que padre Eduardo, que apoyes a un loco que dice que los mexicanos somos violadores, asesinos y narcotraficantes. Que tiene en la frontera niños enjaulados y separados de sus papás”, dijo alguien más. “Habla por ti... ¡No por la mayoría de los mexicanos!”, agregó otra persona. Los comentarios continuaron en contra de Eduardo Verástegui, quien sigue posteando mensajes a favor de Donald Trump.

