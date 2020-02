Eduardo Santamarina se niega a hablar sobre su exmujer Itatí Cantoral El actor se ha mostrado frío y poco receptivo al ser preguntado por la madre de sus hijos. Su respuesta deja al descubierto la relación casi inexistente entre ellos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fueron una de las parejas más explosivas del medio pero de eso ya hace más de quince años. Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral se divorciaron y no precisamente en los mejores términos. Fruto de su amor están sus hijos José Eduardo y Roberto Miguel, por quienes han mantenido una relación cordial y de respeto, hasta que se han hecho mayores. Las últimas declaraciones del actor acerca de su exmujer dejan claro que entre ellos no existe nada de nada. Al ser preguntado por diferentes medios de comunicación sobre la actriz y los comentarios que hizo sobre él recientemente, su contestación fue breve y directa. “Ella puede decir misa, que diga lo que quiera”, dijo con cara de pocos amigos. En días anteriores su exmujer habló maravillas de Mayrín Villanueva y de la gran esposa que era de Eduardo. Es por eso que los medios le cuestionaron al respecto. Pero por mucho que insistieron, este no quiso hablar más de la cuenta ni dedicar demasiado tiempo a algo que ya no es asunto suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Con ella no tengo que hablar absolutamente para nada, yo todo lo que tengo que ver lo veo directamente con mis hijos”, aclarando que prácticamente no existe relación. “De ella no me pregunten, lo que necesiten saber de ella, pregúntenselo a ella”, concluyó tajante. Unos comentarios de los que se puede desprender que entre ellos no existe ningún tipo de relación, ni para bien ni para mal. Eduardo, siempre risueño y bromista, en esta ocasión sacó su lado más serio para pedir respeto y que no le volviesen a preguntar sobre ese tema. Advertisement

