Eduardo Santamarina revela por qué no se casó con Susana González Durante tres años, Eduardo Santamarina y Susana González mantuvieron un romance ¿por qué no llegó a algo más? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es bien conocido, que Eduardo Santamarina mantuvo una relación sentimental con Susana González con quien compartió créditos estelares en la telenovela Velo de novia. Su romance era tan sólido, que incluso consideraron llegar al altar; sin embargo, no ocurrió y ahora el actor explica la razón. "Simplemente no se dio", reveló Santamarina al programa estadounidense Suelta la sopa (Telemundo). "Con Susana [González] estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más", agregó. "Por supuesto que cuando estábamos (juntos) se llegó a pensar en querernos casar, por supuesto que sí, pero no se dio, no pasa nada. Ella hizo su vida, yo estoy haciendo la mía". El intérprete de Abelardo Pons en la telenovela Buscando a Frida dio a conocer que mantiene un trato cordial con todas sus exparejas. Aunque dejó claro que no mantiene una relación cercana. Susana Gonzalez y Eduardo Santamarina Image zoom Credit: NTX Fotos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A todas mis ex que me las topo, me da gusto verlas; las saludo, me saludan. Y les preguntó: '¿Cómo está tu familia, tus hermanos?', porque fueron relaciones largas en donde uno se involucró también con la familia, pero mentiría si al decir que sigo siendo amigo de mis ex. Eso no, para nada; se cierra la cortina y se acabó". El pasado amoroso de Eduardo Santamarina ha quedado en el pasado y ahora goza de un matrimonio estable; de doce años con Mayrín Villanueva. "Todos los que estamos en una relación de amor y de respeto, obviamente, permea en tu trabajo, con tu familia o amigos", mencionó. "Nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos y gracias a ellos estamos donde estamos y tenemos esta familia ", concluyó.

Share options

Close Login

View image Eduardo Santamarina revela por qué no se casó con Susana González

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.