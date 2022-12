Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva viven un momento de terror a su regreso de un viaje familiar La pareja vio como un viaje en familia quedó empañado por un triste suceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Al regreso de un viaje familiar previo a la celebración de la Navidad, los actores mexicanos Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se convirtieron en dos víctimas más de la violencia y la delincuencia que aflige a su país. La pareja dio a conocer que a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fueron violentamente asaltados y despojados de sus pertenencias por unos delincuentes al acecho, que quebraron la ventanilla de su vehículo y con arma en mano, les exigieron sus pertenencias, según el programa de televisión mexicano Hoy. Afortunadamente, los actores resultaron ilesos y ya denunciaron lo sucedido a las autoridades, de acuerdo el también mexicano programa de televisión Venga la alegría. "Nos asaltaron ayer llegando al aeropuerto", reveló el actor. "Ya fuimos a la Fiscalía y levantamos el acta. Gracias a Dios, nosotros estamos bien, no nos pasó nada más que el susto y pues las cosas materiales, que eso va y viene". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva | Credit: Eduardo Santamarina/Instagram El galán de telenovelas enfatizó que no ahondará en el tema por miedo a represalias, ya que los criminales tienen acceso a información personal y sensible a través de los artículos robados. "Como se llevaron la bolsa de mi mujer, tienen la dirección de nosotros, tienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto de eso porque luego esa gente ya ves que no tiene escrúpulos", declaró el actor. Eduardo Santamarina Eduardo Santamarina | Credit: Eduardo Santamarina/Instagram Entre las prendas que se llevaron se incluye un lujoso reloj, tarjetas de crédito e identificaciones con la información personal de los actores. Tras lo sucedido, Santamarina aconsejó a los televidentes actuar con precaución y protegerse de la delincuencia durante esta época navideña.

