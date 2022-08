Eduardo Rodríguez responde a los fuertes señalamientos en su contra de parte de Ivonne Montero Tras haber convivido en La casa de los famosos, Ivonne Montero reveló diversas intimidades sobre Eduardo Rodríguez, quien ahora da su versión de los hechos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su salida de La casa de los famosos Ivonne Montero, quien resultó la vencedora, ha enfrentado diversos comentarios que en su contra realizaron algunos de los integrantes del famoso reality. Así, dio a conocer la relación que mantuvo con Eduardo Rodríguez y el apoyo que le ha dado a lo largo de su carrera. Ante ello, el actor se defiende de los señalamientos. "No he ganado un solo peso que haya venido gracias a [Ivonne Montero]", advirtió Rodríguez a los medios de comunicación. "Una vez me mandó a un casting, nada más; fue lo único. Nunca, nunca generó un peso gracias a ella, nunca, nunca, nunca". Respecto al tipo de encuentro sentimental que tuvo con la protagonista de la película El tigre de Santa Julia, "Me siento mucho más decepcionado de todo lo que me calumnió dentro de la casa, toda la historia que contó", advirtió. "Cómo manchó mi última relación, que duré cuatro años, y fue una relación tan bonita, tan integra, tan respetada; y de pronto, ella, en su forma de contar una historia o su historia, se malinterpreta. Para la gente de fuera es muy fácil malinterpretar y dar a entender como si hubiéramos mantenido una relación en ese tiempo", continuó. "Siempre le ofrecí mi amistad, en todo momento. Se lo manifesté, [le dije] 'tú y yo somos amigos'. A lo mejor, en algunos momentos cruzamos esa línea, pero como amigos que, de repente, dices 'tú estás soltera, yo también, órale'. Pero nunca mantuvimos una relación como ella manifiesta". Ivonne Montero y Eduardo Rodriguez Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Rodríguez aseguró que Ivonne Montero mintió y dañó una amistad que han tenido durante 25 años. "Nunca me imaginé que me fuera a hacer algo así. Entonces, sí me sacó muchísimo de onda", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Rodríguez responde a los fuertes señalamientos en su contra de parte de Ivonne Montero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.