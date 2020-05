"Cuánto diste que te quedaste para siempre": familia de Eduardo Palomo recuerda al fallecido actor La viuda de Palomo y su hija dedicaron emotivas palabras al inolvidable protagonista de Corazón salvaje con motivo del aniversario de su nacimiento. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Palomo hubiera cumplido esta semana 58 años de vida. Como cada año por esta fecha tan señalada, su bella familia acudió a las redes sociales para felicitar al fallecido actor y dedicarle emotivas palabras a más de tres lustros de su muerte. La primera en hacerlo fue su primogénita Fiona, quien apenas tenía 5 años cuando el protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje y Huracán perdió la vida. "Feliz cumpleaños pa. Camino y te veo en cada rincón de la vida –tú siempre más grande que ella. Es un mundo extraño y más difícil de lo que pensé, pero cuando pienso en que camino junto a ti y lo que me enseñaste me siento mas grande que el universo. Buen viaje en tu siguiente aventura", escribió la bella joven a través de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carina Ricco, la viuda de Palomo, también se hizo presente en las redes sociales con el sentido mensaje que escribió para su amado e inolvidable Palomo. "Una vez más celebro tu vida, tu llegada a este mundo, tu estadía aunque breve en tiempo humano eterna en tiempo de amor. Cuánto diste que te quedaste para siempre. Tanto amor, tanta fuerza, tanta luz. Eres y siempre serás amado", comenzó escribiendo la actriz. "Estás presente en cada paso de nuestra historia. Estás en los ojos y las risas de tus hijos Fiona y Luca. Se parecen tanto a ti. Sé que estarías orgulloso de ellos. Son grandes como tú. Te amamos y extrañamos hasta el infinito. Y deseamos que estés bien donde sea que estés… Todo nuestro amor flaco", concluyó su mensaje la viuda del fallecido intérprete mexicano.

Close Share options

Close View image "Cuánto diste que te quedaste para siempre": familia de Eduardo Palomo recuerda al fallecido actor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.