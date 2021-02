Close

Dolorosa pérdida para la familia de Mario Moreno 'Cantinflas' a causa del coronavirus Después de un mes hospitalizado y batallando con el virus, su cuerpo no pudo más. "No hay palabras que describan el inmenso vacío que deja su partida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de Twitter, el director de la serie Una familia de diez, Jorge Ortiz de Pinedo, informaba con profundo pesar del fallecimiento de Eduardo Moreno Laparade, sobrino del inolvidable Cantinflas. Según reportó el periódico El Universal de México, el periodista llevaba ingresado desde enero en el hospital debido a las complicaciones que dejó la COVID-19 en su organismo. Su hijo, Eduardo Moreno Goiricelaya reportó que se le había llevado a cabo una traqueotomía para liberarle del respirador artificial. El sobrino de Mario Moreno había estado intubado en terapia intensiva luchando contra circunstancias muy adversas. Desafortunadamente, la salud empeoró y su cuerpo no pudo resistirlo más. De Pineda le describió como un hombre "solidario, bondadoso, cariñoso e irremplazable amigo. No hay palabras que describan el inmenso vacío que deja su partida", lee su mensaje en redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de comunicador, también presidía la fundación de su tío Mario Moreno con la que se ayudaba a escuelas, hospitales y casas hogares de niños con Síndrome de Down. Un trabajo que desarrolló con una gran entrega. Su tío, a quien le unía una preciosa relación, le cedió los derechos de más de 30 películas antes de morir entre las que caben destacar El barrendero, El profe y El ministro y yo. Un hecho que provocó un pleito familiar con el hijo del actor, Mario Arturo Moreno, quien le llevó a juicio. La justicia dio la razón a Eduardo después de más de 20 años de enfrentamientos y querellas en los tribunales. Image zoom Credit: Mezcalent Un legado que cuidó con todo el respeto y orgullo hasta el final de sus días. QEPD.

