Con fotos inéditas, Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán celebraron el cumpleaños de su hijo mayor, Eduardo Jr. La pareja no dejó pasar la oportunidad para demostrarle su amor a su primogénito en el día de su natalicio. ¡Mira qué dulces mensajes! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bibi Gaytan y Eduardo Capetillo están de fiesta y así lo revelaron a través de sus redes sociales, donde compartieron conmovedores mensajes dedicados a su hijo mayor, Eduardo Jr., por motivo de cumpleaños número 26. El cantante y actor compartió una fotografía inédita de él junto a su desaparecido papá, Manuel Capetillo, y su hijo cuando Eduardo Jr. era un niño; en el pie de foto expresó lo feliz que se siente de tenerlo como hijo. “Ya 26 hijo, felicidades, que la vida te colme de bendiciones, amor, paz, y plenitud del ser, tu abuelo vive en nosotros, te envía todo su amor y uno de sus besos ensalivados, te amamos”, escribió Capetillo en su cuenta de Instagram. La también cantante y actriz tampoco dejó pasar la ocasión y le escribió otro mensaje a uno de los dueños de su corazón: “¡Muchísimas felicidades al pequeño niño que robó mi corazón hoy hace 26 años! Te adoro mi gordo”, comentó en su cuenta de Instagram con un carrusel de fotografías inéditas de cuando su hijo era un bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hermanas del apuesto joven, Alejandra y Ana Paula Capellito, se unieron a la celebración y también colgaron fotos y mensajes en su honor. “Iguales pero diferentes... felicidades hermano, por más aventuras juntos”, escribió Alejandra. Ana Paula le dedicó una de sus historias en su cuenta de Instagram, donde compartió una hermosa fotografía de su infancia en la que ambos posan felices para el lente. “¡Felicidades, Eduardo! Te dejo esta foto de cuando éramos jóvenes. Te amo siempre”, escribió la jovencita sobre la imagen que compartió y acompañó con emojis de velitas y confeti. El festejado compartió con sus seguidores la íntima celebración familiar que marcó su cumpleaños. También agradeció los mensajes y muestras de cariño de algunos de sus familiares y amigos más cercanos a través de sus redes.

