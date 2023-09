Eduardo Capetillo responde a rumores de que controla públicamente a su esposa Bibi Gaytán Eduardo Capetillo habla por primera vez tras años de ser señalado de decidir sobre los pasos a seguir de su esposa Bibi Gaytán a nivel profesional y público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace muchos años, hay un rumor que ha estado rondando en el matrimonio de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, debido a que se señala al actor de controlar públicamente a su esposa. Incluso, se ha mencionado que él decide en qué proyectos puede o no trabajar su cónyuge. Si bien, la cantante ha desestimado los rumores en diversas ocasiones, ahora es el protagonista de la telenovela Marimar quien fue cuestionado directamente al respecto. Antes de que el famoso respondiera, Gaytán, quien asistió con él al aniversario de la obra Sor-presas, sonriente mencionó a los medios de comunicación "por favor una foto de eso". Luego, Capetillo opinó al respecto. "[Ese tipo de comentarios los tomo] normal, está bien. En realidad, tienen razón", advirtió de manera tranquila. "Porque cuando emiten un juicio, es su juicio, entonces, no puedo hacer nada acerca de eso; así es que tienen razón". Si bien el artista no quiso hablar más al respecto, si comentó sobre los rumores que aseguraban su primogénito Eduardo Jr., mantenía una relación sentimental con Fabiola Campomanes, quien es 22 años mayor que él. "Lo que él decida; en realidad, no me meto en eso", comentó. "Creo que se si se puede dar una relación de amistad [entre hombres y mujeres]. Por supuesto". Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo Credit: Noel Vasquez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Capetillo dejó claro que "no me gusta dar consejos, francamente" a su hijo a menos que sea él quien se lo solicite. "Cuando él me pide algo con mucho gusto, pero si no, en realidad. [no me meto]", aclaró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Capetillo responde a rumores de que controla públicamente a su esposa Bibi Gaytán

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.