Eduardo Capetillo se emociona al compartir escenario con su hijo y Biby Gaytán no puede reprimir las lágrimas La última vez que padre e hijo cantaron juntos fue hace muchos años y el actor y cantante apenas recuerda el momento ya que 'estaba tan intoxicado que apenas podía hablar'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Eduardo Capetillo regresa a los escenarios con una conferencia musical, 'Con todos menos conmigo', en la que el artista alternará algunos de sus más grandes éxitos con historias y experiencias personales que lo fueron marcando a lo largo de su vida. En esta esperada videoconferencia que el público podrá ver el próximo viernes 16 de octubre y cuyas entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del actor y cantante, Capetillo compartirá escenario por primera vez en mucho tiempo con su primogénito. Image zoom Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo y su primogénito Instagram Biby Gaytán; Instagram Eduardo Capetillo Padre e hijo prometen protagonizar uno de los momentos más emotivos del show, como deja entrever el avance que compartió la esposa de Eduardo, Biby Gaytán, en su canal de YouTube en el que podemos ver a un emocionado Capetillo abriendo como nunca su corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto para mí es el éxito. Yo recuerdo hace muchos años a un muchachito de 12 años aprox que apenas alcanzaba a tocar la guitarra, su bracito apenas le daba para los acordes de la guitarra, y ensayó dos meses completos para subirse a cantar con su papá en el escenario. Y vagamente recuerdo el momento porque yo estaba tan intoxicado que apenas podía hablar", contó visiblemente emocionado el reconocido intérprete mexicano de 50 años. "Me perdí ese momento, me perdí ese regalo de la vida. Y hoy la vida y el universo me permite tener este momento contigo. Te amo con todo mi corazón", expresó el cantante. https://www.instagram.com/tv/CGNcednjZLK/?igshid=wk0k6pou6wh8 En el vídeo, que superó en apenas unas horas las 100 mil visualizaciones, se puede ver a Biby entre lágrimas presenciando abajo del escenario el emotivo momento.

Close Share options

Close View image Eduardo Capetillo se emociona al compartir escenario con su hijo y Biby Gaytán no puede reprimir las lágrimas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.