Eduardo Capetillo jr. revela porqué portaba un arma en aeropuerto de la Ciudad de México El primogénito de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo causó expectación por llevar consigo un artefacto de fuego ¿cuál es la razón? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el fin de cumplir algunos compromisos profesionales, Eduardo Capetillo Jr. se dirigió al aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar un avión. Ahí fue captado con un arma de fuego que estaba documentando. Por ello, el primogénito de Bibi Gaytán fue cuestionado al respecto. "Es por tiro deportivo. Totalmente deportivo el tema. Desde muy chico, en el rancho, mi abuelo me enseñó a tirar desde muy niño", aclaró a los medios de comunicación. Al preguntarle su punto de vista sobre la inseguridad que se vive en México y si sería capaz de portar algún tipo de artefacto de fuego, ya que sabe de tiro, para defenderse, el joven aseguró tener plena confianza en las autoridades de la nación azteca. "Creo que hay que confiar mucho en la seguridad pública del país que, la verdad, hacen un excelente trabajo. No creo por qué haya que hablar mal de nuestro país, al contrario", advirtió. "La violencia está mal, sea del grupo que sea, quien sea, la violencia está fatal, no se justifica ni por género, ni por edad, ni por ingresos económicos", agregó. "La violencia está mal en cualquier sentido". Eduardo Capetillo feliz cumpleanos hijo Credit: Eduardo Capetillo instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El hijo de Eduardo Capetillo explicó que su viaje era para realizar algunos compromisos laborales relacionados con su primer disco. Si bien, aclaró que no puede dar muchos detalles al respecto, reveló que cantará el género regional mexicano. Además, aseguró que "hay que prepararse mucho" para destacar en esta carrera. Eduardo Capetillo jr. está dedicado a buscar las mejores propuestas musicales para su lanzamiento profesional, según mencionó.

