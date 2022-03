Hijo de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo es detenido en la Ciudad de México

El pasado 15 de marzo de 2022, se dio a conocer que el primogénito de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, Eduardo Capetillo Jr., fue detenido en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron cuando el joven manejaba su motocicleta a exceso de velocidad sin placa de identificación y sobre un carril confinado para el transporte público de una de las avenidas más importantes de la capital azteca, por lo que fue interceptado por la policía, según reportan los medios de comunicación locales.

El hijo de los famosos comenzó una discusión con los oficiales, debido a que, según se informa, reconoció que los guardias no pertenecían a la división de tránsito; por lo tanto, no tenían ninguna facultad para detenerlo. "No me puede detener aquí, oficial. Usted no es de tránsito y usted aquí no me puede detener", mencionó en un video que dio a conocer en sus redes sociales.

Pese a su argumentación, dicho audiovisual deja evidencia de que los elementos formaban parte de la división de seguridad pública. Por lo cual, estaban totalmente autorizados para llevar a cabo las medidas preventivas e infracciones correspondientes; tal como ocurrió con el chico. Además, le mencionaron que cometió otro agravio al aumentar la velocidad cuando se le ordenó detenerse y, durante la persecución, invadió un carril prohibido. "Ustedes me cerraron. Usted no me puede detener. Pido apoyo a la alcaldía porque usted no me puede parar. No me estoy dando a la fuga", dijo Capetillo Jr.

Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo y su primogénito | Credit: Instagram Biby Gaytán; Instagram Eduardo Capetillo

Cuando el policía trataba de inspeccionar la legalidad de la moto, el joven volvió a enfrentarlo. "No toque mi moto, por favor, no toque mi moto. Me están asaltando. Ustedes no pueden hacer esto", comentó.

Sin embargo, los elementos policiacos le mencionaron que su transporte no tenía placa y eso era motivo de detención. "Si se cayó la placa, usted no me puede detener porque no es de tránsito", agregó.