Así se pronunció el hijo de Bibi Gaytán sobre rumores de romance con Fabiola Campomanes, quien es mayor que él Tras la polémica desatada por un supuesto romance entre Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes, el hijo de Bibi Gaytán habla por primera vez del asunto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras formar parte del elenco de MasterChef Celebrity, Eduardo Capetillo Jr. y Fabiola Campomanes mostraron mucha química en la pantalla; lo cual, desató rumores de un posible romance entre ellos y también dio pie a una controversia, debido a que la actriz es muchos años mayor que el primogénito de Bibi Gaytán. Ahora, el joven hace frente a las especulaciones sobre un idilio con la famosa. "Fabi [Fabiola Campomanes] es muy mi amiga; es prácticamente una tía, se le quiere como una tía, pero nada que ver [de un romance]", aclaró Capetillo Gaytán a los medios de comunicación. "Nada que ver, no hay que ser así porque es bien linda y ella tiene su pareja. No hay que ser así, Es una amistad bien padre que hay ahí". Respecto a los señalamientos contra Gaytán, quien se asegura intervino para que no hubiera ni una amistad entre su hijo y la intérprete de Malena Sánchez en la telenovela El cabo, el muchacho lo desmiente y aclara que "no" hay nadie en su familia que haya intervenido en esta situación. "A mi mamá le cae muy bien, nada que ver", advirtió. "No hay que ir por ahí, Fabi es lindísima, tiene su pareja. Es muy amiga mía, hasta ahí, de verdad; es mi amiga". Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo Bibi Gaytán, Eduardo Capetillo y su primogénito | Credit: Instagram Biby Gaytán; Instagram Eduardo Capetillo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduardo Capetillo Gaytán sabe que las controversias son parte de ser figura pública; por lo tanto, no le quitan el sueño. "Se los diría [si hubiera un romance]. ¿Por qué no se los diría?", mencionó. Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un gigoló | Credit: TELEMUNDO "Hay que tomarlos como son, rumores, y seguir adelante. Siempre dicho que esta vida es adelante y con una sonrisa, y ni modo, no hay de otra", agregó. "[Fabiola Campomanes] sabe que es mi muy amiga y le tengo mucho cariño. Nada que ver con los chismes que están diciendo, ¡por Dios!".

