Eduardo Capetillo revela que fue diagnosticado con cáncer de piel ¿Qué le provocó esta enfermedad que mata a miles anualmente? El cantante y actor mexicano lo explica y hace un importante llamado a sus seguidores. Por Leonela Taveras Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor y cantante mexicano Eduardo Capetillo anunció que fue diagnosticado con cáncer de piel tras años de tomar sol en exceso. El también esposo de Bibi Gaytán compartió la noticia en un video colgado en el canal de YouTube de sus hijas Ana Paula y Alejandra Capetillo. Si bien Capetillo no ofreció detalles sobre cuándo recibió su diagnóstico, el tratamiento que siguió o su condición actual, sí hizo un llamado a todas las personas para que protejan su piel. Eduardo Capetillo Credit: Guillermo Angulo/Clasos.com/LatinContent via Getty Images "Las personas de piel blanca deben de tener mucho cuidado con los rayos solares. A mí, quiero decirles queridos amigos, que esta sí es una primicia para todos ustedes en el canal de mis hijas... me dio cáncer de piel por asolearme tanto", dijo. "Entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo: 'Nunca más te vuelve a dar un rayo solar'", agregó Capetillo mientras maquillaba a su hija, a quien cariñosamente le dicen Pau. El video de poco más de 12 minutos cuenta con cientos de comentarios de los seguidores de las jóvenes influencers aplaudiendo la labor de maquillaje del actor. Estos seguidores también expresaron sorpresa ante la confesión del exintegrante del grupo Timbiriche. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la conversación sostenida entre padre e hija en el video titulado "Mi papá me maquilla", Ana Paula y Capetillo comentaron en forma de chiste algunas de las reglas que tendrían que seguir las mujeres de la familia: ni Ana Paula, ni su hermana o mamá pueden ir al baño solas en lugares públicos; tampoco pueden hablar con desconocidos por más de 10 minutos. "¿Qué pasa si hablas con alguien más de 10 minutos? ¿Cuál es la consecuencia?", preguntó el histrión a su hija. Ambos tomaron el tema con mucho humor y bromearon al respecto aprovechando el momento para aclarar que ese tipo de restricciones no existen en su familia.

