Eduardo Capetillo de luto tras dolorosa pérdida: "Descansa en paz, te amo con todo mi corazón" El actor y cantante compartió un sentido videocomunicado donde anunció la muerte de su hermano, el rejoneador Carlos Azurra Vázquez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia Capetillo-Gaytán está de luto. Así lo comunicaba Eduardo Capetillo a través de un sentido video en sus redes sociales donde confirmaba el fallecimiento de su hermano, el reconocido rejoneador Carlos Azurra Vázquez. Rodeado de naturaleza y con un mensaje repleto de amor y respeto, despidió a su hermano con pura poesía frente a los miles de seguidores de su cuenta de Instagram. "Mi querido hermano Carlos hace tres días dejó de estar con nosotros en un plano físico pero mi hermano no se fue, mi hermano está aquí, conmigo y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos en mi recuerdos, en mi amor, en mi dulzura", expresó. Lejos de aferrarse a la tristeza y el dolor, prefirió desearle un buen viaje con una amorosa sonrisa y prometió por siempre llevarle con él en su corazón. "Querido hermano Carlos, descansa en paz, te amo con todo mi corazón, te respeto con todo mi cariño y ya te amolaste cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo", dijo emocionado y señalando directo al corazón. Por su parte, tanto su esposa Biby Gaytán como sus hijas Paula y Alejandra también se despidieron del torero con fotografías y tiernas palabras en sus historias en sus perfiles en redes. Image zoom Carlos Azurra | Credit: IG/Ale Capetillo El hijo del mítico Ciclón mexicano ha fallecido en su rancho de Ocoyoacac, según la prensa mexicana, por causas naturales los 67 años. QEPD.

