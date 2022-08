Eduardo Capetillo toma drástica decisión tras ser diagnosticado con cáncer de piel Eduardo Capetillo reveló que padeció cáncer de piel, un hecho que le ha llevado a tomar una decisión drástica en su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de haber estado apartado de la actuación durante 10 años, Eduardo Capetillo vuelve a la actuación con un nuevo proyecto ya que pronto se unirá a Donde hubo fuego, una de las nuevas series de Netflix que pronto podremos ver en la plataforma, y en la que compartirá créditos con su hijo, Eduardo Capetillo Jr. No obstante, sus seguidores siguen muy preocupados por su estado de salud, desde que hace un año anunciase que padecía cáncer de piel, una enfermedad con la que tendrá que convivir el resto de su vida y que le ha llevado a tomar una drástica decisión: no se expondrá nunca más al sol. "Las personas de piel blanca deben tener mucho cuidado con los rayos solares, a mí, quiero decirles, queridos amigos, que esta es una primicia aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto y entonces mi dermatóloga, que es una persona que quiero muchísimo, mi querida Olga Labastida, me dijo 'nunca más te vuelve a dar un rayo solar'", manifestó hace un año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de Marimar confesó que ahora tendrá que lidiar con este problema el resto de su vida por no cuidarse cuando aún estaba a tiempo de poder hacerlo. Eduardo Capetillo Eduardo Capetillo | Credit: Mezcalent Este diagnóstico tiene muy preocupados a sus fans, por lo que el esposo de Bibi Gaytán tuvo que dar más detalles sobre su estado de salud para calmar a sus seguidores: "Me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente. Para mí no más sol y cuando lo hay, con mucha protección solar.Si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias", concluyó. En un encuentro con la prensa en la Ciudad de México, el hijo de Eduardo también fue preguntado por la salud de su padre, un asunto al que quiso restar importancia: "Está bien, gracias a Dios. Ahí ya él igual les contará seguramente en su momento, pero está bien", expresó. Y añadió: "Nada de qué preocuparse, nada de gravedad pero todo bien…", dijo el joven actor. El mexicano compartirá créditos junto a Itatí Cantoral en la esperada serie Donde hubo fuego, producción de Netflix donde interpretará a un jefe de bomberos llamado Ricardo Urzúa. Además, el elenco incluye a personajes como Esmeralda Pimentel, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, entre otros.

