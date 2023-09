Eduardo Antonio invita a los fans y a la prensa a verlo salir del hospital y luego se arrepiente, ¿qué pasó? El divo de placetas por fin dejará el hospital y en un inicio quiso que todos lo acompañaran , pero después se arrepintió y borró el mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Antonio vio la muerte de cerca al ser internado en terapia intensiva después de supuestamente haberse sometido a una cirugía estética. Tras más de una semana internado, el cantante dejará el nosocomio mañana martes y para la gran ocasión decidió en un inicio invitar a todos aquellos que vivieran en Miami a festejar con él. Eduardo Antonio Eduardo Antonio en el hospital | Credit: Instagram Eduardo Antonio "Los invito mañana a mi salida del hospital. Decidí hacer esto para celebrar mi vida, para saludar a mis seguidores, amigos y colegas que han querido venir a verme, pero por motivos de capacidad no han podido entrar. Yo soy así de feliz y me dará mucha alegría ver a los míos cerca cuando pase esas puertas". Mensaje Eduardo Antonio Mensaje Eduardo Antonio | Credit: Instagram Eduardo Antonio Horas después, los dos mensajes publicados en las redes sociales fueron borrados. Según su hoy esposo, Roy García, el exnovio de Niurka Marcos, fue hospitalizado tras padecer un desgarre de los divertículos. "Saludos a todos. Les escribe Roy García, el esposo de Eduardo Antonio. Él está en recuperación por una cirugía de urgencia de diverticulitis que fue realizada por mínimo acceso, pero todo salió bien, gracias a Dios. Está más estable, tiene todos los signos vitales bien", informó el joven, vía Instagram y Facebook. Mensaje Eduardo Antonio Mensaje Eduardo Antonio | Credit: Instagram Eduardo Antonio El cubano había publicado en sus redes sociales un video donde compartía con sus seguidores los exámenes previos que se realizaba antes de someterse a un rejuvenecimiento facial. Niurka Marcos Eduardo Antonio Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Hasta el momento, no se sabe porqué fueron borrados los mensajes de El divo de placetas, sin embargo publicó un video de él en llamas.

