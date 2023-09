El cantante Eduardo Antonio, ex de Niurka Marcos, manda mensaje sobre su salud tras ser hospitalizado El cantante y actor cubano Eduardo Antonio, expareja de la vedette Niurka Marcos, manda este mensaje tras ser hospitalizado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Antonio Niurka Credit: Vallery Jean/Getty Images El cantante y actor cubano Eduardo Antonio, también conocido como 'El divo de Placetas', agradeció las oraciones y buenos deseos de sus seguidores durante esta crisis de salud. El exnovio de la vedette Niurka Marcos fue hospitalizado en Miami. Su esposo Roy García confirmó que el artista fue ingresado tras sufrir un desgarre de los divertículos. "Saludos a todos. Les escribe Roy García, el esposo de Eduardo Antonio. Él está en recuperación por una cirugía de urgencia de diverticulitis que fue realizada por mínimo acceso, pero todo salió bien, gracias a Dios. Está más estable, tiene todos los signos vitales bien", informó vía Instagram y Facebook. Eduardo Antonio Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Eduardo Antonio publicó un video en sus redes sociales previamente haciéndose exámenes medicos antes de someterse a un rejuvenecimiento facial. "Les comunico que nuestro Eduardo aún se encuentra en terapia intensiva. Ya está estable, solo que que la respiración artificial aún no se la han podido retirar porque se altero mucho al verse con la entubación", informa un comunicado en sus redes sociales. "Los médicos decidieron dejarle la respiración artificial un día más para una mejor recuperación". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El propio Eduardo Antonio envió un mensaje en Instagram hablando de su estado de salud. "Ya estoy respirando por mi mismo. Me retiraron la respiración artificial. Gracias por todo lo lindo que me han escrito y deseado", expresó el artista. "Los tendré siempre en mi corazón". Niurka Marcos Eduardo Antonio Credit: Gustavo Caballero/Getty Images Hasta ahora Niurka Marcos no ha dado declaraciones públicas tras darse a conocer que su expareja Eduardo Antonio fue hospitalizado.

