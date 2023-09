Eduardo Antonio comparte extravagante foto desde el hospital: "Pareces un faraón egipcio... una reencarnación de Olga Guillot" El ex de Niurka Marcos, el cantante Eduardo Antonio compartió la noticia de que ya salió de terapia intensiva y lo hizo de una forma muy peculiar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Antonio Eduardo Antonio en el hospital | Credit: Instagram Eduardo Antonio Tras darse a conocer hace algunos días que Eduardo Antonio se encontraba en críticas condiciones en un hospital en Miami después de que supuestamente se sometió a una cirugía estética, El divo de placetas apareció en sus redes sociales para dar la noticia de que por fin había dejado terapia intensiva. "Y salí discreto", escribió el cantante junto a una imagen en donde está ataviado con una bata de seda roja, gafas oscuras y una mascada envuelta en su cabeza. "Imagínense cómo voy a salir del hospital". Los comentarios plaudiéndolo y apoyándolo no se hicieron esperar. "Ni hospitalizado dejas caer tu elegancia", escribió un usuario de Instagram. Eduardo Antonio redes Eduardo Antonio redes | Credit: Instagram Eduardo Antonio "Juraba que era una reencarnación de Olga Guillot", escribió otro. "Bendiciones". Eduardo Antonio redes Eduardo Antonio redes | Credit: Instagram Eduardo Antonio SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En dicha fotografía se puede ver que el artista aún está recibiendo medicina intravenosa a través de su mano izquierda. "Gracias por los detalles tan lindos que me han enviado", también dijo a sus seguidores el ex de la cubana Niurka Marcos. Fue hace unos días que su actual esposo Roy García quien confirmó que el artista fue ingresado tras sufrir un desgarre de los divertículos. Eduardo Antonio Niurka Credit: Vallery Jean/Getty Images "Saludos a todos. Les escribe Roy García, el esposo de Eduardo Antonio. Él está en recuperación por una cirugía de urgencia de diverticulitis que fue realizada por mínimo acceso, pero todo salió bien, gracias a Dios. Está más estable, tiene todos los signos vitales bien", informó vía Instagram y Facebook. ¡Pronta recuperación!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduardo Antonio comparte extravagante foto desde el hospital: "Pareces un faraón egipcio... una reencarnación de Olga Guillot"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.